Как долго кошки не забывают своих хозяев, жестокое обращение и другие вещи: нюансы кошачьей памяти

Как вы думаете, ваша кошка помнит вас, когда вы через несколько месяцев возвращаетесь из учебы или поездки? И сколько времени нужно ей, чтобы вас забыть?

Кошки обладают кратковременной памятью, которая позволяет им запоминать недавние события и переживания, говорится Jaw-Dropping Facts.

Ученые полагают, что кратковременная память кошки длится около 16 часов.

Если вы пообщались с кошкой всего один раз, она, скорее всего, запомнит вас до 16 часов. Точно так же, если вы случайно наступите ей на хвост, это неприятное событие исчезнет из памяти вашей кошки в течение 16 часов.

Интересно, что исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Science Behavior, проверяло реакцию кошек на сдерживание против их воли в ветеринарной хирургической клинике. Выяснилось, что после этого кошки не избегали этого места или людей.

Ученые обнаружили, что кошки используют свою кратковременную память, чтобы запоминать важные вещи, например, где они охотились накануне вечером или где в доме находится их новая миска с едой.

Имейте в виду, что кошки обладают замечательной кратковременной памятью по сравнению с другими животными. В то время как большинство животных способны сохранять кратковременную память в среднем на 25 секунд, кошки могут сохранять информацию до 16 часов, что весьма важно.

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Но у кошек также есть долговременная память и она может длиться бесконечно.

Когда определенные события происходят неоднократно, ваша кошка сохранит эту информацию в своей долговременной памяти. Например, если вы всегда приносите переноску для кошек, когда приходит время идти к ветеринару, ваша кошка научится ассоциировать переноску с неприятными визитами к врачу. Даже через много лет ваша кошка будет помнить о переноске и стараться избегать ее, потому что она ассоциируется у нее с плохим опытом. Точно так же, если ваша кошка подверглась издевательствам со стороны соседской кошки, ей может быть трудно выйти из дома.

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Долговременные воспоминания могут влиять на поведение кошки всю жизнь.

Если кошка неоднократно подвергалась насилию или плохому обращению со стороны людей, ей будет трудно снова доверять людям. Долгосрочные воспоминания также заставляют кошек бояться определенных людей и затаивать обиду, как будто завтра не наступит. Однако положительные воспоминания также сохраняются в долговременной памяти. Приятные долговременные воспоминания — это то, что позволяет вашей кошке прыгнуть к вам на руки, когда вы вернетесь из долгого путешествия.

Если у вашей кошки в прошлом остались хорошие воспоминания о вас, ваш запах напомнит ей обо всех положительных впечатлениях. Она может не помнить конкретных моментов ее общения с вами, но она будет помнить, как вы ее любили и доставляли ей радость. Ваш запах будет напоминать им о вашей привязанности, прибытии еды или ресурсов, как они всегда появлялись, когда вы были там.

Итак, если вы задаетесь вопросом, вспомнит ли вас ваша кошка после многих лет разлуки, ответ — да, но только если вы достойны того, чтобы вас помнили.

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Помнят ли кошки свою маму или других кошек, если их разлучили?

Точно так же, как кошки помнят людей, которых они любят, они также могут помнить других кошек или животных, о которых у них сложились долгосрочные воспоминания.

Фактически было проведено исследование, в ходе которого котят разлучили с мамами, а через год воссоединили. После воссоединения котята проявили явное тяготение к своей маме, что указывает на то, что они ее помнят. Они узнали свою маму по запаху, поскольку кошки хранят долговременные воспоминания в основном через запахи.

Интересно, что ученые также обнаружили, что эти котята также могли узнавать друг друга, если их разлучили на год, а затем снова собрали вместе.

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Эпизодическая память

Важно знать, что память кошек настолько сложна, что позволяет им запоминать предсказуемые действия. Например, если вы обычно кормите их каждое утро в 7:00, они будут ожидать, что их будут кормить именно в это время. Если однажды вы опоздаете на полчаса, они начнут нервничать. Ваша кошка может испытывать стресс и беспокоиться о том, где ее покормя в следующий раз.

Кошки — существа привычки и любят следовать распорядку дня. Поэтому, если вы уезжаете на несколько дней или их распорядок дня каким-то образом меняется, это может стать для них очень большим стрессом.

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