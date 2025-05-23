Как долго можно хранить продукты в холодильнике и морозильной камере / © www.credits

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Мы часто ошибочно выбрасываем еще вполне подходящую пищу, потому что боимся отравления или просто потому, что не знаем реальные сроки хранения. Между тем, почти половина всей пищи в мире попадает в мусор. Пора это изменить. В своей статье издание Real Simple рассказало, как долго можно хранить самые распространенные продукты в холодильнике и морозильной камере, и как продлить им жизнь.

Фрукты и овощи

Яблоки способны сохранять свежесть до трех недель, если держать их в ящике холодильника. Черника, как и большинство ягод, хорошо держится около недели, а вот клубника или малина — максимум три дня.

Брокколи и цветная капуста обычно хранятся около недели, а зелень, в том числе шпинат или капуста, — всего три дня. Салатные листья также лучше употреблять в течение пяти дней.

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Твердые, древесные травы типа розмарина или чабреца могут выдержать до трех недель, тогда как мята, базилик или петрушка — всего несколько дней. Лимоны и лаймы продержатся до трех недель без потери вкуса и сока.

Молочные продукты

Твердые сыры (например, чедер или пармезан) могут храниться в холодильнике до 4–6 месяцев, если упаковка не была открыта. Сливочное масло выдерживает до трех месяцев, а сливочный сыр — около двух, если не открывали.

Яйца остаются свежими примерно 3–5 недель с момента покупки. Жирные сливки хорошо сохраняются до месяца, а молоко — ориентировочно неделю после открытия.

Йогурты обычно остаются пригодными к употреблению около двух недель, а мягкие сыры и сметана — до трех недель. Помните, если вы заметили изменение запаха или текстуры, лучше не рисковать.

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Мясо, рыба и птица

Свежее мясо (говядина, свинина, курятина) следует употреблять в течение 1-2 дней после покупки. Стейки или отбивные могут храниться до пяти дней, а колбасы, хот-доги или мясная нарезка до двух недель в запечатанной упаковке.

Рыбное филе, сырые креветки или моллюски — очень деликатны: храните их не дольше 1–2 дней. Готовую пиццу лучше съесть в течение трех-четырех дней.

Приправы

Кетчуп, соевый соус и кленовый сироп могут стоять в холодильнике до года. Майонез, горчица и сальса примерно месяц-два после открытия.

Всегда проверяйте запах и внешний вид — любые изменения, плесень или отслойка жира означают, что соус лучше выбросить.

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Морозильная камера

Правильно замороженные продукты сохраняются гораздо дольше, но даже в морозильнике качество со временем ухудшается.

Сырую курицу можно хранить от 9 до 12 месяцев, а приготовленную — до полугода. Мясо, например свинина или говяжьи стейки, хранятся от четырех месяцев до года. Мясной фарш — до четырех месяцев, а беконом — всего месяц.

Рыба и морепродукты хранятся 3–6 месяцев в зависимости от вида. Запеканки, пиццу, супы или рагу лучше употреблять в течение 2–3 месяцев. Хлеб, выпечка и печенье также продержатся около трех месяцев.

Йогурт, сливочное масло и тофу в морозилке могут «пережить» до 5–9 месяцев, но после размораживания текстура может измениться.

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Советы по уменьшению пищевых отходов

Храните продукты в контейнерах.

Установите температуру холодильника на +4°C, а морозилки — на -18°C.

Делайте ревизию холодильника раз в неделю.

Используйте систему «первый пришел — первый пошел»: сначала употребляйте старые продукты.

Замораживайте остатки пищи — это спасает и продукты, и ваш кошелек.

Хотя сроки хранения — это полезная подсказка, главный ориентир — это ваши органы чувств. Если еда выглядит, пахнет или странная на вкус — лучше не рисковать.