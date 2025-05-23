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Как долго можно хранить продукты в холодильнике и морозильной камере
Сколько раз вы находили в своем холодильнике полузабытый контейнер с ягодами, кусок сыра или соус, который уже не вызывает доверия и как часто вы выбрасывали продукты, даже не будучи уверенными, что они испорчены.
Мы часто ошибочно выбрасываем еще вполне подходящую пищу, потому что боимся отравления или просто потому, что не знаем реальные сроки хранения. Между тем, почти половина всей пищи в мире попадает в мусор. Пора это изменить. В своей статье издание Real Simple рассказало, как долго можно хранить самые распространенные продукты в холодильнике и морозильной камере, и как продлить им жизнь.
Фрукты и овощи
Яблоки способны сохранять свежесть до трех недель, если держать их в ящике холодильника. Черника, как и большинство ягод, хорошо держится около недели, а вот клубника или малина — максимум три дня.
Брокколи и цветная капуста обычно хранятся около недели, а зелень, в том числе шпинат или капуста, — всего три дня. Салатные листья также лучше употреблять в течение пяти дней.
Твердые, древесные травы типа розмарина или чабреца могут выдержать до трех недель, тогда как мята, базилик или петрушка — всего несколько дней. Лимоны и лаймы продержатся до трех недель без потери вкуса и сока.
Молочные продукты
Твердые сыры (например, чедер или пармезан) могут храниться в холодильнике до 4–6 месяцев, если упаковка не была открыта. Сливочное масло выдерживает до трех месяцев, а сливочный сыр — около двух, если не открывали.
Яйца остаются свежими примерно 3–5 недель с момента покупки. Жирные сливки хорошо сохраняются до месяца, а молоко — ориентировочно неделю после открытия.
Йогурты обычно остаются пригодными к употреблению около двух недель, а мягкие сыры и сметана — до трех недель. Помните, если вы заметили изменение запаха или текстуры, лучше не рисковать.
Мясо, рыба и птица
Свежее мясо (говядина, свинина, курятина) следует употреблять в течение 1-2 дней после покупки. Стейки или отбивные могут храниться до пяти дней, а колбасы, хот-доги или мясная нарезка до двух недель в запечатанной упаковке.
Рыбное филе, сырые креветки или моллюски — очень деликатны: храните их не дольше 1–2 дней. Готовую пиццу лучше съесть в течение трех-четырех дней.
Приправы
Кетчуп, соевый соус и кленовый сироп могут стоять в холодильнике до года. Майонез, горчица и сальса примерно месяц-два после открытия.
Всегда проверяйте запах и внешний вид — любые изменения, плесень или отслойка жира означают, что соус лучше выбросить.
Морозильная камера
Правильно замороженные продукты сохраняются гораздо дольше, но даже в морозильнике качество со временем ухудшается.
Сырую курицу можно хранить от 9 до 12 месяцев, а приготовленную — до полугода. Мясо, например свинина или говяжьи стейки, хранятся от четырех месяцев до года. Мясной фарш — до четырех месяцев, а беконом — всего месяц.
Рыба и морепродукты хранятся 3–6 месяцев в зависимости от вида. Запеканки, пиццу, супы или рагу лучше употреблять в течение 2–3 месяцев. Хлеб, выпечка и печенье также продержатся около трех месяцев.
Йогурт, сливочное масло и тофу в морозилке могут «пережить» до 5–9 месяцев, но после размораживания текстура может измениться.
Советы по уменьшению пищевых отходов
Храните продукты в контейнерах.
Установите температуру холодильника на +4°C, а морозилки — на -18°C.
Делайте ревизию холодильника раз в неделю.
Используйте систему «первый пришел — первый пошел»: сначала употребляйте старые продукты.
Замораживайте остатки пищи — это спасает и продукты, и ваш кошелек.
Хотя сроки хранения — это полезная подсказка, главный ориентир — это ваши органы чувств. Если еда выглядит, пахнет или странная на вкус — лучше не рисковать.