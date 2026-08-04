Как долго плодоносит огурец: 4 признака того, что пора сажать новый

Огурец / © ТСН

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Важно знать, когда следует удалять огурцы и пересаживать их, а также когда заканчивается их вегетационный период.

The Spruce рассказывает, как долго могут плодоносить растения огурца, а также о признаках того, что поврежденные растения следует заменить.

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Как долго живут растения огурца

Растения огурца могут расти весь сезон в умеренном и субтропическом климате. После высадки огурцов в открытый грунт в конце весны или в начале лета плоды обычно созревают через 50–70 дней.

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Огурцы лучше всего растут при температуре от 24 °C до 29 °C. Они могут переносить небольшие похолодания, но не выдерживают температур ниже 0 °C.

Точный срок хранения огурцов в вашем саду будет зависеть от зоны морозостойкости вашего региона по классификации USDA и от местных условий в конце лета или в начале осени.

Сколько огурцов может дать растение за сезон

Огурцы могут продолжать плодоносить до первых осенних заморозков в вашем регионе. В зависимости от сорта, частоты сбора урожая, а также ухода и условий выращивания, которые вы обеспечиваете, огурцы могут дать от 10 до 30 плодов за один вегетационный период.

К способам продления срока сбора урожая огурцов относятся правильная обрезка и установка шпалер, регулярное внесение сбалансированных удобрений в течение вегетационного периода, частый сбор урожая и постоянный полив.

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Высадка огурцов на открытом солнце (не менее 6–8 часов прямого солнечного света в день) также способствует цветению и повышению урожайности. Огурцы по своей природе являются однодомными, то есть у них есть как женские, так и мужские цветки. После опыления плодоносят только женские цветки.

Некоторые гибридные огурцы являются гинецеционными, то есть имеют только женские цветки. Эти сорта могут давать более высокий урожай в течение короткого периода времени, если рядом посадить однодомный сорт. Некоторые сорта гинецеционных огурцов нуждаются в опылении, а некоторые — нет.

4 признака того, что ваш огурец нужно заменить

Вот четыре признака того, что, вероятно, пора прекратить выращивание вашего нынешнего растения.

Признаки болезни

Огурцы очень подвержены заболеваниям растений во влажном климате, включая грибковую и бактериальную пятнистость листьев, ложную мучнистую росу, мучнистую росу и вирусы. Симптомы варьируются от появления на листьях коричневых или желтых пятен, нечеткого белого или серого налета на листьях до мозаичных узоров.

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Посадка устойчивых к болезням сортов, обеспечение достаточного пространства между растениями и поддержание листьев в сухом состоянии во время полива могут помочь снизить риск.

Больные части растений или, в некоторых случаях, целые растения следует удалять, упаковывать в пакеты и выбрасывать в мусор, чтобы предотвратить распространение болезни. Пересадите растения на устойчивые к болезням сорта или выберите другое место для посадки.

Повреждения, нанесенные вредителями

Огуречные растения могут выдержать определённое давление со стороны вредителей, таких как кабачковые клопы и паутинные клещи, если проблему обнаружить достаточно рано и принять надлежащие меры по борьбе с ней.

Однако более крупные животные, такие как сурки, могут съесть листья огурца вплоть до стеблей, что потребует замены растений.

Желтые листья, которые опадают

Переувлажненное растение огурца может пожелтеть или даже потерять листья. В тяжелых случаях растения, возможно, придется заменить, если это произойдет достаточно рано в вегетационном периоде, чтобы плоды успели созреть.

Повреждения от заморозков

В конце сезона признаки лёгкого повреждения морозами, такие как коричневые пятна на плодах или коричневые, скрученные листья, сигнализируют о том, что вегетационный период огурцов закончился.

На данном этапе нет необходимости заменять огуречные растения, поскольку условия не позволят им продолжать расти.

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