Как дозреть банан всего за 15 минут: простой лайфхак

Бананы – очень популярный фрукт, его любят взрослые и дети, он питательный и калорийный. Но иногда так бывает, что продается банан или слишком спелым, или слишком зеленым.

Издание express поделилось лайфхаком о том, как сделать так, чтобы ваш зеленый банан стал спелым всего за 15 минут и его можно было есть или готовить из него какое-то блюдо.

Если вы готовите фруктовый салат или смузи, или даже печете банановый пирог, вам понадобятся спелые бананы. Обычно, если вы покупаете зеленые бананы в супермаркете, они полностью созреют за три-четыре дня.

Для того, чтобы ускорить этот процесс вам нужно поместить ваши бананы на противень в духовку на 15 или максимум 20 минут при температуре 250 градусов по Цельсию. Если бананы маленькие, возможно, вам понадобится меньше времени.

Конечно, это не так эффективно, как позволить бананам созреть естественным путем, но в крайнем случае ваши фрукты станут мягкими и подслащенными.

Ранее эксперт делился еще одним лайфхаком и рассказывал, как правильно хранить бананы и сделать так, чтобы они были свежими 16 дней.

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