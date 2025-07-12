Как хранить арбуз, чтобы он оставался свежим, сочным и вкусным как можно дольше / © Credits

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Чтобы вы наслаждались каждым кусочком без разочарований, издание Real Simple рассказало, как правильно хранить эти крупные летние плоды — целые, нарезанные, в виде сока или даже корки.

Как выбрать идеальный арбуз

Обратите внимание на следующие признаки:

Гладкая, твердая кожура без порезов и вмятин — поврежденные плоды быстрее портятся.

Желтое пятно снизу — это «солнечное пятно», где арбуз лежал на земле. Оно должно быть кремово-желтым, не белым.

Глухой звук при постукивании — когда арбуз звучит, как барабан, это означает, что внутри он спелый и сочный.

Отсутствие блеска — у спелых арбузов матовая поверхность.

Хранение целого арбуза

Целый арбуз лучше всего хранить при комнатной температуре, в сухом, темном месте — например, в кухонном углу или в кладовке, но не на солнце.

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Оптимальная температура хранения: 12-15°C (идеально — около 13°C).

Срок хранения: 1-2 недели при комнатной температуре.

Холодильник — только для созревшего арбуза, если не планируете его сразу есть. Там он может храниться еще 2-3 недели, но вкус и аромат со временем ухудшатся.

Факт: арбузы при хранении при комнатной температуре сохраняют больше антиоксидантов, таких как ликопен и бета-каротин.

Хранение нарезанного арбуза

Как только вы разрезали арбуз, запускается «обратный отсчет» — сок начинает терять свои свойства, а мякоть быстрее портится. Чтобы сохранить его вкус и структуру:

Храните кусочки в герметичном контейнере или оберните пищевой пленкой, восковым полотенцем.

Поставьте в холодильник сразу после нарезки.

Не оставляйте нарезанный арбуз на открытом воздухе более чем на 2 часа.

Срок хранения: до 5 дней.

Признаки порчи: скользкая поверхность, кисловатый запах, пенистый сок или газирование — все это свидетельствует, что арбуз надо выбросить.

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Хранение арбузного сока

Арбузный сок — не только освежающий напиток, но и основа для смузи, сорбета или летних коктейлей. Но он быстро портится, поэтому соблюдайте следующие правила:

Храните сок в стеклянной или пищевой пластиковой таре с крышкой.

Держите в холодильнике, но употребляйте не позднее, чем через 3-4 дня.

Если сок изменил запах, вкус или в нем появились пузырьки — выливайте.

Секрет: перед употреблением хорошо взболтайте сок, ведь он может расслаиваться.

Замораживание арбуза

Замораживание — идеальный способ сохранить арбуз дольше, особенно если вы не успеваете его съесть.

Как заморозить арбуз:

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Нарежьте мякоть на кубики или используйте ложку для шариков.

Удалите косточки.

Выложите кусочки в один слой на пергаментную бумагу на противень.

Заморозьте на несколько часов до твердого состояния.

Переложите в герметичный пакет или контейнер, подпишите дату.

Срок хранения в морозильной камере: до 12 месяцев.

Использование: смузи, сорбеты, фруктовые леденцы, охладители для воды или вина.

Не замораживайте целый арбуз — оболочка треснет, текстура испортится и вы получите сплошную кашу.

Арбузная корка

Корка арбуза — это не мусор, а настоящее гастрономическое сокровище.

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Идеи использования арбузной корки:

Маринованная корка — южная классика американской кухни.

Жареная или запеченная корка — отличный гарнир.

Гаспачо или смузи — добавляет объема и легкого аромата.

Квашение или засолка — экспериментируйте с азиатскими или украинскими нотками.

Цукаты из корки — полезный десерт.

Арбузная корка содержит клетчатку, цитруллин и витамины группы B, поэтому не спешите выбрасывать ценный продукт.

Всегда держите в морозилке немного замороженного арбуза — это идеальный ингредиент для негазированных лимонадов, коктейлей или смузи на скорую руку.