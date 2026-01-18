Как хранить авокадо, чтобы оно всегда было идеальным / © Credits

Как хранить целый плод, разрезанный авокадо или гуакамоле, и можно ли его замораживать, рассказало издание Martha Stewart, чтобы у вас всегда был под рукой идеально спелый авокадо.

Неспелое авокадо

Если вы приобрели авокадо еще немного зеленым, дайте ему созреть при комнатной температуре на столе или в кладовке. Важно, чтобы плоды не касались друг друга и не лежали кучкой, это предотвратит повреждение. Так авокадо может созревать до 5 дней.

Чтобы ускорить процесс, оберните плод в газету или положите в коричневый бумажный пакет и держите в теплом месте, например, у плиты. Не кладите в холодильник, иначе созревание замедлится.

Спелое авокадо

Если авокадо уже спелое и вы не готовы его использовать, храните его в холодильнике, чтобы продлить свежесть. Идеальное место — отделение для овощей в холодильнике. В таком виде плод можно держать 1-3 дня.

Как хранить разрезанное авокадо

Разрезанный авокадо быстро темнеет из-за окисления, но этого можно избежать:

Нанесите сок лимона или лайма на мякоть, это уменьшит контакт с воздухом. Плотно оберните пищевой пленкой и положите в герметичный контейнер. Храните в холодильнике в отделении для овощей.

При таких условиях половинка авокадо останется свежей примерно на день.

Для нарезанного авокадо:

Положите кусочки в миску, смоченную соком лайма.

Легко прижмите авокадо, чтобы минимизировать контакт с воздухом.

Сверху накройте бумажным полотенцем, смоченным соком, и пленкой.

Безопасно ли есть потемневшее авокадо

Так, мякоть, которая стала коричневой, безопасна для потребления, хотя вкус и текстура могут быть неидеальными. Не стоит использовать популярный метод хранения в воде — он опасен, так как может вызвать размножение бактерий.

Можно ли замораживать авокадо

Авокадо можно замораживать, но оно теряет часть текстуры после размораживания:

Очистите, удалите косточку, нарежьте ломтиками или кубиками. Сбрызните соком лимона или лайма. Выложите на пергамент на противень в один слой и заморозьте 1-2 часа. Затем переложите в контейнер или пакет для морозилки, удалите лишний воздух.

Замороженное авокадо идеально подходит для смузи, хумуса, супов или соусов, но менее универсально для свежих салатов или тостов.

Как хранить гуакамоле

Гуакамоле хранится так же как нарезанный авокадо, в контейнере с бумажным полотенцем, смоченным соком лайма, и плотно накрытый пленкой в холодильнике. Его лучше употребить в течение одного дня.

Авокадо — нежный и капризный продукт, но знание правил хранения помогает всегда иметь под рукой идеальный плод. Соблюдение этих простых правил позволит наслаждаться авокадо без стресса и пустой траты денег.