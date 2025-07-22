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Как хранить мяту, чтобы она радовала вас своим ароматом и вкусом
Ароматная и универсальная мята украсит и напиток, и салат, и десерт. Но как сохранить ее свежесть хотя бы несколько дней, не говоря уже о неделях.
Издание Real Simple рассказало обо всех секретах правильного хранения мяты — на кухонном столе, в холодильнике или морозильной камере.
Мята — это одна из самых нежных зеленых трав. Она чувствительна к влаге, свету и перепадам температур. Поэтому после покупки ее часто ждет судьба вялых листьев уже через 1-2 дня. Причина — неправильное хранение, а именно слишком много влаги или, наоборот, пересыхание, а также отсутствие циркуляции воздуха. Однако правильный подход позволяет не только сохранить ее аромат, но и продлить «жизнь» мяты на несколько дней, а то и месяцев.
Как выбирать мяту
Прежде всего обратите внимание на:
Яркий зеленый цвет листьев яркий зеленый цвет листьев
Отсутствие пятен, темных краев или следов гниения
Свежий аромат, мята должна пахнуть даже через упаковку
Прямые, упругие стебли, а не вялые или мягкие
Три способа хранения мяты
Хранение на кухонном столе (до 5 дней)
Этот способ самый удобный для тех, кто готовит что-то с мятой ежедневно.
Что нужно:
Небольшая банка или вазочка
Чистая вода
Ножницы или нож
Что делать:
Обрежьте нижние края стеблей (как у цветов).
Поставьте пучок мяты в банку с водой, как букет.
Поставьте ее в тень на кухонном столе или подоконнике (но не под прямое солнце).
Меняйте воду ежедневно.
Совет: вы можете легко обрывать листья при необходимости и мята будет оставаться свежей несколько дней.
Хранение в холодильнике (до 7 дней)
Идеальный вариант, если вы не готовите каждый день, но хотите, чтобы мята оставалась свежей до конца недели.
Вариант 1
Как и для кухонного стола, обрежьте стебли и поставьте в стакан с водой.
Накройте верх травы пластиковым пакетом, не плотно, а «домиком».
Поставьте в холодильник на полку, а не дверцу.
Вариант 2
Заверните пучок мяты в слегка влажное бумажное полотенце.
Положите в полиэтиленовый пакет, но не закрывайте герметично.
Храните на овощной полке холодильника.
Какой вариант лучше
Для короткого хранения (до 3 дней) — полотенце.
Для более длительного срока (до 7 дней) — вариант со стаканом и пакетом.
Замораживание мяты
Если хотите иметь мяту под рукой зимой, замораживание — лучший вариант.
Способ 1
Отберите здоровые листья, обрежьте стебли.
Помойте мяту и осторожно просушите полотенцем.
Порежьте мяту или оставьте целыми листочками и разложите по формам для льда.
Залейте холодной кипяченой водой.
Заморозьте, а затем переложите кубики в пакет с застежкой. Обязательно подпишите дату.
Способ 2
Промытую мяту полностью высушите.
Разложите листья на доске или тарелке одним слоем.
Положите в морозильную камеру на 2 часа.
После замораживания переложите в герметичный контейнер или пакет.
Как использовать: кубики мяты идеально подходят для лимонадов, коктейлей, супов и смузи. Сухие замороженные листья подходят для чаев, маринадов, выпечки.
Советы
Не мойте всю мяту сразу, ведь влага способствует гниению. Мойте только ту порцию, которую используете.
Не храните мяту в герметичных контейнерах без вентиляции, так она «задыхается».
Избегайте прямого солнца, оно быстро высушивает мяту и убивает ароматические масла.
Свежая мята — это настоящее сокровище на вашей кухне и теперь вы знаете, как хранить ее правильно. Выберите удобный способ и наслаждайтесь ароматом лета в любой сезон.