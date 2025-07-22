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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Как хранить мяту, чтобы она радовала вас своим ароматом и вкусом

Ароматная и универсальная мята украсит и напиток, и салат, и десерт. Но как сохранить ее свежесть хотя бы несколько дней, не говоря уже о неделях.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как хранить мяту, чтобы она радовала вас своим ароматом и вкусом

Как хранить мяту, чтобы она радовала вас своим ароматом и вкусом / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало обо всех секретах правильного хранения мяты — на кухонном столе, в холодильнике или морозильной камере.

Мята — это одна из самых нежных зеленых трав. Она чувствительна к влаге, свету и перепадам температур. Поэтому после покупки ее часто ждет судьба вялых листьев уже через 1-2 дня. Причина — неправильное хранение, а именно слишком много влаги или, наоборот, пересыхание, а также отсутствие циркуляции воздуха. Однако правильный подход позволяет не только сохранить ее аромат, но и продлить «жизнь» мяты на несколько дней, а то и месяцев.

Как выбирать мяту

Прежде всего обратите внимание на:

  • Яркий зеленый цвет листьев яркий зеленый цвет листьев

  • Отсутствие пятен, темных краев или следов гниения

  • Свежий аромат, мята должна пахнуть даже через упаковку

  • Прямые, упругие стебли, а не вялые или мягкие

Три способа хранения мяты

Хранение на кухонном столе (до 5 дней)

Этот способ самый удобный для тех, кто готовит что-то с мятой ежедневно.

Что нужно:

  • Небольшая банка или вазочка

  • Чистая вода

  • Ножницы или нож

Что делать:

  1. Обрежьте нижние края стеблей (как у цветов).

  2. Поставьте пучок мяты в банку с водой, как букет.

  3. Поставьте ее в тень на кухонном столе или подоконнике (но не под прямое солнце).

  4. Меняйте воду ежедневно.

Совет: вы можете легко обрывать листья при необходимости и мята будет оставаться свежей несколько дней.

Хранение в холодильнике (до 7 дней)

Идеальный вариант, если вы не готовите каждый день, но хотите, чтобы мята оставалась свежей до конца недели.

Вариант 1

  1. Как и для кухонного стола, обрежьте стебли и поставьте в стакан с водой.

  2. Накройте верх травы пластиковым пакетом, не плотно, а «домиком».

  3. Поставьте в холодильник на полку, а не дверцу.

Вариант 2

  1. Заверните пучок мяты в слегка влажное бумажное полотенце.

  2. Положите в полиэтиленовый пакет, но не закрывайте герметично.

  3. Храните на овощной полке холодильника.

Какой вариант лучше

  • Для короткого хранения (до 3 дней) — полотенце.

  • Для более длительного срока (до 7 дней) — вариант со стаканом и пакетом.

Замораживание мяты

Если хотите иметь мяту под рукой зимой, замораживание — лучший вариант.

Способ 1

  1. Отберите здоровые листья, обрежьте стебли.

  2. Помойте мяту и осторожно просушите полотенцем.

  3. Порежьте мяту или оставьте целыми листочками и разложите по формам для льда.

  4. Залейте холодной кипяченой водой.

  5. Заморозьте, а затем переложите кубики в пакет с застежкой. Обязательно подпишите дату.

Способ 2

  1. Промытую мяту полностью высушите.

  2. Разложите листья на доске или тарелке одним слоем.

  3. Положите в морозильную камеру на 2 часа.

  4. После замораживания переложите в герметичный контейнер или пакет.

Как использовать: кубики мяты идеально подходят для лимонадов, коктейлей, супов и смузи. Сухие замороженные листья подходят для чаев, маринадов, выпечки.

Советы

  • Не мойте всю мяту сразу, ведь влага способствует гниению. Мойте только ту порцию, которую используете.

  • Не храните мяту в герметичных контейнерах без вентиляции, так она «задыхается».

  • Избегайте прямого солнца, оно быстро высушивает мяту и убивает ароматические масла.

Свежая мята — это настоящее сокровище на вашей кухне и теперь вы знаете, как хранить ее правильно. Выберите удобный способ и наслаждайтесь ароматом лета в любой сезон.

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