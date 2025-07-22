Как хранить мяту, чтобы она радовала вас своим ароматом и вкусом / © Associated Press

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Издание Real Simple рассказало обо всех секретах правильного хранения мяты — на кухонном столе, в холодильнике или морозильной камере.

Мята — это одна из самых нежных зеленых трав. Она чувствительна к влаге, свету и перепадам температур. Поэтому после покупки ее часто ждет судьба вялых листьев уже через 1-2 дня. Причина — неправильное хранение, а именно слишком много влаги или, наоборот, пересыхание, а также отсутствие циркуляции воздуха. Однако правильный подход позволяет не только сохранить ее аромат, но и продлить «жизнь» мяты на несколько дней, а то и месяцев.

Как выбирать мяту

Прежде всего обратите внимание на:

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Яркий зеленый цвет листьев яркий зеленый цвет листьев

Отсутствие пятен, темных краев или следов гниения

Свежий аромат, мята должна пахнуть даже через упаковку

Прямые, упругие стебли, а не вялые или мягкие

Три способа хранения мяты

Хранение на кухонном столе (до 5 дней)

Этот способ самый удобный для тех, кто готовит что-то с мятой ежедневно.

Что нужно:

Небольшая банка или вазочка

Чистая вода

Ножницы или нож

Что делать:

Обрежьте нижние края стеблей (как у цветов). Поставьте пучок мяты в банку с водой, как букет. Поставьте ее в тень на кухонном столе или подоконнике (но не под прямое солнце). Меняйте воду ежедневно.

Совет: вы можете легко обрывать листья при необходимости и мята будет оставаться свежей несколько дней.

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Хранение в холодильнике (до 7 дней)

Идеальный вариант, если вы не готовите каждый день, но хотите, чтобы мята оставалась свежей до конца недели.

Вариант 1

Как и для кухонного стола, обрежьте стебли и поставьте в стакан с водой. Накройте верх травы пластиковым пакетом, не плотно, а «домиком». Поставьте в холодильник на полку, а не дверцу.

Вариант 2

Заверните пучок мяты в слегка влажное бумажное полотенце. Положите в полиэтиленовый пакет, но не закрывайте герметично. Храните на овощной полке холодильника.

Какой вариант лучше

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Для короткого хранения (до 3 дней) — полотенце.

Для более длительного срока (до 7 дней) — вариант со стаканом и пакетом.

Замораживание мяты

Если хотите иметь мяту под рукой зимой, замораживание — лучший вариант.

Способ 1

Отберите здоровые листья, обрежьте стебли. Помойте мяту и осторожно просушите полотенцем. Порежьте мяту или оставьте целыми листочками и разложите по формам для льда. Залейте холодной кипяченой водой. Заморозьте, а затем переложите кубики в пакет с застежкой. Обязательно подпишите дату.

Способ 2

Промытую мяту полностью высушите. Разложите листья на доске или тарелке одним слоем. Положите в морозильную камеру на 2 часа. После замораживания переложите в герметичный контейнер или пакет.

Как использовать: кубики мяты идеально подходят для лимонадов, коктейлей, супов и смузи. Сухие замороженные листья подходят для чаев, маринадов, выпечки.

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Советы

Не мойте всю мяту сразу, ведь влага способствует гниению. Мойте только ту порцию, которую используете.

Не храните мяту в герметичных контейнерах без вентиляции, так она «задыхается».

Избегайте прямого солнца, оно быстро высушивает мяту и убивает ароматические масла.

Свежая мята — это настоящее сокровище на вашей кухне и теперь вы знаете, как хранить ее правильно. Выберите удобный способ и наслаждайтесь ароматом лета в любой сезон.