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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как хранить огурцы, чтобы они оставались хрустящими до 10 дней и дольше

Огурцы — универсальные и полезные, но если вы хоть раз находили вялый, сморщенный огурец в холодильнике, то знаете, как досадно терять этот сочный овощ.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как хранить огурцы, чтобы они оставались хрустящими до 10 дней и дольше

Как хранить огурцы, чтобы они оставались хрустящими до 10 дней и дольше / © Getty Images

Хорошая новость: правильное хранение способно продлить «жизнь» огурцов с нескольких дней до двух недель, об этом рассказало издание Real Simple, а также о том, как выбрать лучшие огурцы, как хранить их целыми, нарезанными или даже замороженными и не потерять ни одного.

Как выбрать идеальный огурец

Правильное хранение начинается с правильного выбора. Вот на что обратить внимание:

  • Цвет: ищите средне- или темно-зеленые огурцы без желтых, белых или мягких пятен.

  • Твердость: овощ должен быть плотным и упругим, без мягкости или вмятин.

  • Кожица: гладкая или немного холмистая, но без морщин, трещин или следов гниения.

  • Запах: спелый огурец не имеет запаха; кислый или неприятный аромат свидетельствует о порче.

  • Вес: хороший огурец — плотный и тяжелый, без внутренней пустоты.

Совет: избегайте огурцов, которые кажутся слишком легкими — это может означать, что они потеряли много влаги.

Нужно ли хранить огурцы в холодильнике

Да, но с осторожностью. Огурцы чувствительны к слишком низким температурам (идеально — 10-13 ° C). Стандартный холодильник немного холоднее (~4°C), но это все равно лучше, чем комнатная температура — особенно летом.

Самое плохое место для хранения огурцов — это возле яблок, бананов или авокадо. Эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий порчу овощей.

Подготовка к хранению

Перед тем как спрятать огурцы:

  • Не мойте их сразу после покупки. Излишняя влага — это быстрое гниение.

  • Если вымыли — тщательно высушите бумажным полотенцем.

Топ-3 метода хранения свежих целых огурцов

В бумажном полотенце (до 9 дней)

  1. Заверните каждый огурец в сухое бумажное полотенце.

  2. Уложите в пакет с застежкой или контейнер.

  3. Храните в дверце холодильника или ближе к передней части — там немного теплее.

  4. Проверяйте каждый день на признаки порчи.

В пищевой пленке (до 10 дней)

  1. Оберните каждый огурец плотно пищевой пленкой.

  2. Положите в герметичный контейнер или пакет.

  3. Такой метод удерживает естественную влагу внутри и не допускает размягчения.

«Ложковый» метод (до 7 дней)

  1. Положите огурец в пакет с металлической чайной ложкой.

  2. Теория утверждает, что ложка стабилизирует температуру при открывании холодильника.

  3. Это оригинальный, хоть и менее научно подтвержденный, лайфгак.

Как хранить нарезанные огурцы (до 5 дней)

Нарезанные овощи быстрее теряют хрусткость. Чтобы продлить свежесть:

  1. Заверните кусочки во влажное бумажное полотенце.

  2. Положите его в герметичный контейнер.

  3. Храните в холодильнике до 5 дней, но не в пакете — там они «задохнутся».

Идеально нарезать огурцы прямо перед подачей.

Можно ли замораживать огурцы

Да, хотя после размораживания они уже не будут хрустящими.

Как заморозить:

  1. Нарежьте огурцы ломтиками или кружочками.

  2. Разложите их на противне, застеленном пергаментом.

  3. Замораживайте 2–3 часа, затем переложите в пакет или контейнер.

  4. Храните до 6–12 месяцев.

Идеально подходят для:

  • смузи

  • коктейлей (например, джин-тоник)

  • холодных супов

Признаки, что огурец испортился

Выбрасывайте овощ, если он:

  • мягкий или вялый на ощупь

  • имеет скользкую поверхность или мокрое место

  • покрылся плесенью

  • имеет неприятный, кисловатый запах

  • горький или «старый» на вкус

Правильное хранение огурцов — это просто, если знать несколько проверенных способов. Благодаря этим советам у вас всегда будет под рукой свежий, хрустящий овощ, готовый к салату, сэндвичу или лимонаду.

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