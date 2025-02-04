Как хранить продукты в холодильнике и что, куда класть: полезные советы

Хранение продуктов в холодильнике – дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Где именно вы размещаете молочные продукты, мясо или овощи, влияет не только на свежесть продуктов, но и на безопасность вашего питания.

Издание MarthaStewart рассказало, как правильно хранить продукты в холодильнике и подготовило гид, который поможет организовать пространство вашего холодильника, чтобы продукты оставались свежими как можно дольше.

Упорядоченность холодильника не только облегчает жизнь, но и предотвращает перекрестное заражение продуктов, а значит, помогает избежать проблем со здоровьем. Хотя может возникнуть соблазн просто положить кусок сыра на первую попавшуюся полку или поставить сок в любой свободный уголок, хаотическое хранение может привести к порче продуктов и увеличению отходов.

Чтобы этого не произошло, важно знать основные правила хранения продуктов в холодильнике и соблюдать правильный температурный режим. Прежде чем начинать организовать пространство в холодильнике, убедитесь, что в нем установлена необходимая температура. Рекомендуется использовать бытовой термометр, который можно найти в большинстве магазинов. Температура холодильника должна быть установлена на уровне 4°C или ниже. Это замедляет рост микробов, которые могут быть на еде.

Верхние полки: идеальные для готовых к употреблению продуктов.

Верхние полки – одна из самых удобных и легко доступных зон холодильника. Это отличное место для продуктов, не требующих приготовления или дополнительной обработки перед употреблением. Они лучше всего подходят для хранения остатков пищи и готовых к употреблению продуктов.

К таким продуктам относятся:

соусы

остатки пиццы

салаты

готовые блюда, которые вы собираетесь быстро съесть

Средние полки: зона для молочных продуктов

Средние полки – это место, где температура самая стабильная. Именно поэтому здесь рекомендуется хранить молочные продукты, особенно чувствительные к перепадам температуры.

Что хранить на средних полках:

молоко

йогурт

сыр

яйца

Холод замедляет рост микроорганизмов, способствующих порче продуктов, поэтому молочные изделия будут дольше оставаться свежими.

Нижние полки: для сырого мяса, птицы и рыбы

Нижние полки холодильника – это место с самой низкой температурой. Здесь лучше всего хранить сырое мясо, птицу и рыбу, чтобы предотвратить их быструю порчу.

Сохраняя сырое мясо и птицу на нижних полках, вы уменьшаете риск перекрестного заражения, ведь мясной сок не будет капать на другие продукты.

Ящики для овощей и фруктов: контроль влажности

Выдвижные ящики специально предназначены для хранения овощей и фруктов. Они помогают поддерживать оптимальный уровень влажности, позволяющий продуктам дольше оставаться свежими.

Низкая влажность

Фрукты и овощи, выделяющие много этилена (газ, способствующий созреванию), следует хранить в ящике с низкой влажностью. Сюда относятся:

дыни

персики

авокадо

киви

яблоки

груши

Воздушный поток в этом ящике помогает удалять избыток этилена, что замедляет процесс созревания.

Высокая влажность

Овощи и фрукты, чувствительные к этилену, следует хранить в ящике с высокой влажностью во избежание преждевременной порчи. Сюда относятся:

клубника

брокколи

салат

перец

огурцы

кабачки

сладкий картофель

Такой ящик полностью закрыт, что предотвращает потерю влаги и позволяет продуктам дольше оставаться свежими. Если в холодильнике нет ящиков с регуляцией влажности, просто держите фрукты и овощи с высоким содержанием этилена отдельно от тех, которые чувствительны к этому газу.

Дверца холодильника: для соусов и напитков

Дверца – самая теплая часть холодильника, поскольку температура здесь часто изменяется из-за постоянного открывания и закрывания. Поэтому эта зона лучше подходит для продуктов, устойчивых к колебаниям температуры.

Что хранить на дверце:

кетчуп

горчицу

майонез

заправки для салатов

воду в бутылках

газированные напитки

Стоит ли охлаждать хлеб

Многие хранят хлеб в холодильнике, чтобы он дольше оставался свежим, но это не всегда хорошая идея. Холод ускоряет процесс черствения хлеба, поэтому его лучше держать при комнатной температуре или заморозить, если вы не планируете съесть его в ближайшие дни.

Организация пространства в холодильнике – это не просто вопрос удобства. Это важный аспект сохранения здоровья и уменьшения пищевых отходов. Следуя простым правилам, вы сможете продлить срок хранения продуктов, сохранять их свежими и снизить риск пищевых отравлений.

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