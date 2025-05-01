Как хранить различные виды натурального масла: полезные советы / © Getty Images

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Издание Real Simple рассказало о рекомендациях шеф-поваров, нутрициологов и специалистов по пищевым технологиям, чтобы помочь вам сохранить вкус и пользу в каждой капле.

Правильное хранение имеет значение

Масло может «прогоркнуть» — это значит, что в нем происходит процесс окисления жиров. В результате образуются вредные свободные радикалы, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье. Признаки испорченного масла: неприятный запах, изменение цвета, горьковатый вкус. Сохранять его следует с учетом четырех главных врагов: тепло, свет, воздух и время.

Как хранить самые популярные виды растительного масла

Оливковое масло первого отжима

Температура хранения: 18°C (идеально — прохладный шкаф).

Контейнер: стеклянная бутылка или металлическая тара.

Место: подальше от плиты и прямых солнечных лучей.

Сколько хранить после открытия: 30–60 дней.

Совет: не переливайте масло в декоративные бутылки — лишний контакт с воздухом ускоряет порчу. Купите небольшие объемы, если не используете ее часто.

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Кокосовое масло

Температура хранения: комнатная или холодильник (для длительного хранения).

Контейнер: герметичная банка (стеклянная или металлическая).

Стабильность: высокая — благодаря содержанию насыщенных жиров.

Совет: если держите в холодильнике, помните, что она твердеет, но это не влияет на качество. Избегайте света и тепла, кокосовое масло прослужит долго.

Кунжутное масло (особенно жареное)

Температура хранения: холодильник.

Вкус: ореховый, насыщенный. Используется как финишное масло.

Особенности: чувствительность к свету и воздуху.

Совет: не переживайте — кунжутное масло не твердеет полностью в холодильнике, поэтому остается легким в использовании. Идеальна для салатов и соусов.

Растительные масла (подсолнечное, сафлоровое)

Температура хранения: холодное темное место или холодильник.

Контейнер: герметичная бутылка (желательно стекло или алюминий).

Срок хранения: до 2 лет (нерафинированное — меньше).

Совет: если бутылка прозрачна, держите ее только в темном шкафу. Избегайте хранения возле духовки, плиты или микроволновки.

Ореховые масла (грецкий орех, фундук, фисташка)

Температура хранения: обязательно в холодильнике.

Срок после открытия: 1–2 месяца.

Вкус: тонкий, быстро выветривается при неправильном хранении.

Совет: такие масла лучше покупать в небольших бутылках. Они отлично подходят для салатов, десертов и маринадов, но не для жарки.

Универсальные советы

Храните все масла подальше от плиты, духовки, солнца и теплых приборов.

Всегда плотно закрывайте крышку после использования.

Отдавайте предпочтение темным бутылкам и натуральным материалам.

Не используйте старое или прогорклое масло — это вредит здоровью.

Купите столько, сколько реально успеете использовать за 1–2 месяца.

Как утилизировать использованное или испорченное масло

Не сливайте кулинарное масло в раковину — это может засорить трубы и загрязнить воду. Вместо этого:

Залейте растительное масло в плотную емкость и выбросьте с бытовым мусором.

Используйте остатки масла для смазки садового инвентаря или мелкого ремонта — например, для смазки шарниров.

Правильное хранение масла — это не просто кулинарная щепетильность. Это о сохранении вкуса, пользы и даже о безопасности ваших блюд. Следуйте простым советам и ваша кухня всегда будет наполнена ароматами, а не разочарованием.