Как хранить разные виды растительного масла: действенные советы

Каждый день мы используем растительные масла для приготовления любимых блюд: ароматное оливковое масло прекрасно подходит для заправки салатов, кокосовое придает изысканный вкус выпечке, а кунжутное масло придает пикантности восточным блюдам. Однако если хранить масло неправильно, оно может испортиться и даже нанести вред здоровью.
Как правильно хранить разные виды растительных масел рассказало издание RealSimple. Кулинарные масла имеют четыре главных врага: время, тепло, кислород и свет. Воздействие этих факторов может привести к сгоранию, ухудшению вкуса и потере полезных свойств.
Вот несколько основных рекомендаций:
- Не храните масло над плитой – тепло ускоряет процесс окисления.
- Выбирайте темное, прохладное место – шкаф или амбар идеально подойдут.
- Храните масло в герметичных контейнерах – контакт с кислородом ускоряет порчу.
- Выбирайте правильную тару – лучше использовать стеклянные или металлические бутылки.
Оливковое масло
Оливковое масло первого отжима следует принимать как свежайший фруктовый сок. Это масло не улучшается с течением времени, а наоборот – быстро теряет качество.
Рекомендации по хранению:
- Температура – идеально 18-20°C.
- Темное место – не оставляйте бутылку на свете, даже если она затемнена.
- Плотно закрывайте крышку – кислород ускоряет процесс окисления.
- Не переливайте масло в открытые емкости – специальные разливайки увеличивают контакт с кислородом.
- Срок годности после открытия – 30-60 дней.
Кокосовое масло
Кокосовое масло обладает высоким содержанием насыщенных жиров. Это позволяет ему подольше оставаться свежей даже при комнатной температуре.
Рекомендации по хранению:
- Храните в герметичном контейнере – в той же таре, в которой купили.
- Оптимальное место – темный шкаф как можно дальше от плиты.
- Охлаждение возможно – но это изменяет текстуру, делает ее жесткой.
- Признаки порчи – желтоватый цвет, густая консистенция, кислый запах.
Кунжутное масло
Кунжутное масло очень чувствительно к воздействию температуры и света. Для продления его свежести лучше всего хранить в холодильнике.
Рекомендации по хранению:
- Масло не затвердеет в холодильнике, потому хранить там безопасно.
- Не переливайте в прозрачные бутылки – свет ускоряет окисление.
- Храните в бутылке, где приобрели – это поможет избежать контакта с воздухом.
- Проверяйте на свежесть – если масло стало горьким, оно испортилось.
Сафлоровое и другие растительные масла
Сафлоровое масло является универсальным – его используют в выпечке, для заправок и жарки. Оно содержит большое количество полиненасыщенных жиров, поэтому чувствительно к окислению.
Рекомендации по хранению:
- При комнатной температуре – до двух лет.
- В холодильнике – до шести месяцев.
- Не храните у плиты – повышенные температуры сокращают срок годности.
- Пластиковые бутылки – не самый лучший выбор – лучше выбирать стекло или металл.
Ореховые и ароматизированные масла
Масло грецкого ореха, лесного ореха, фисташки и трюфельные масла являются самыми деликатными.
Рекомендации по хранению:
- Только в холодильнике – высокое содержание ненасыщенных жиров делает их уязвимыми.
- Используйте быстро – эти масла портятся быстрее всего.
- Храните в темных бутылках – свет разрушает структуру растительного масла.
Советы:
- Чтобы масло не стало горьким, добавляйте в бутылку несколько капель витамина Е – это природный антиоксидант.
- Если у вас осталось ароматизированное масло, сохраните его в силиконовых формах в морозильнике – так оно не потеряет аромат.
- Для удобства использования кокосового масла зимой разогрейте его в водяной бане и разлейте в маленькие баночки.
- Проверяйте качество масла с помощью запаха и цвета – любые изменения свидетельствуют о порче.
Хранить растительное масло правильно – это не только вкус, но и здоровье. Избегая тепла, света и воздуха, вы сохраните его свежесть и полезные свойства. Выбирайте правильное место для хранения, герметичную тару и следите за сроком годности и ваши блюда всегда будут вкусными и полезными.
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