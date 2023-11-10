Как хранить собранные семена: 6 практических советов

Неправильное хранение семян может свести на нет ваши мечты о пышном цветении сада и хорошем урожае овощей.
Чтобы собранные вами семена благополучно дождались времени посадки, вам стоит прислушаться к рекомендациям опытных садоводов.
Если вы будете следовать простому руководству по хранению сохраненных семян, которое опубликовал Good Housekeeping, ваши шансы на хорошие всходы значительно возрастут.
Высушите семена
Если вы собираете и сохраняете семена своих растений, разложите их на бумаге и дайте им высохнуть на воздухе примерно в течение недели. Напишите на бумаге названия семян, чтобы не было путаницы.
Упакуйте высушенные на воздухе семена в небольшие бумажные пакеты или конверты и напишите на них название растения и другую соответствующую информацию.
Вы также можете высушить сохраненные семена на бумажных полотенцах. Когда они высохнут, они прилипнут к полотенцам, поэтому для хранения сверните их прямо в полотенце. Когда вы будете готовы сажать, просто отрывайте семена с кусочком полотенца, по одному семечку за раз, и сажайте прямо в почву.
Спрячьте их в герметичном контейнере или пакете
Поместите бумажные пакеты с семенами в пластиковые пакеты для хранения продуктов, банки с плотно закрывающимися крышками или стеклянные контейнеры с герметичными крышками.
Чтобы семена оставались сухими, заверните две столовые ложки сухого молока с горкой в четыре слоя салфетки, затем поместите пакет с молоком в контейнер для хранения с пакетами с семенами. Вы также можете добавить к семенам пакетик силикагеля. Заменяйте пакетик каждые шесть месяцев.
Поставьте емкости в сухое и прохладное место
Влажность и тепло сокращают срок хранения семян, поэтому лучшим местом для хранения семян, как правило, является холодильник, но держите их подальше от морозильной камеры.
Выбросьте семена, которым больше трех лет
Храните семена каждого года вместе и датируйте их. Поскольку большинство семян сохраняют жизнеспособность около трех лет, вы сразу поймете, какой контейнер еще имеет пригодный посадочный потенциал.
Подготовьтесь к посадке
Когда вы будете готовы к посадке, достаньте контейнеры из холодильника и держите их закрытыми, пока семена не нагреются до комнатной температуры. В противном случае влага из воздуха будет конденсироваться на семенах, и они могу слипаться.
Будьте готовы к неудачам
Даже если вы организованы, методичны и осторожны в хранении семян, примите тот факт, что некоторые семена просто не прорастут в следующем году. Садоводы-любители, могут обнаружить, что семена сладкой кукурузы и пастернака, в частности, имеют низкую всхожесть, а другие семена сохраняют жизнеспособность только в течение года или двух.
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