Как хранить собранные семена: 6 практических советов

Неправильное хранение семян может свести на нет ваши мечты о пышном цветении сада и хорошем урожае овощей.

Чтобы собранные вами семена благополучно дождались времени посадки, вам стоит прислушаться к рекомендациям опытных садоводов.

Если вы будете следовать простому руководству по хранению сохраненных семян, которое опубликовал Good Housekeeping, ваши шансы на хорошие всходы значительно возрастут.

Высушите семена

Если вы собираете и сохраняете семена своих растений, разложите их на бумаге и дайте им высохнуть на воздухе примерно в течение недели. Напишите на бумаге названия семян, чтобы не было путаницы.

Упакуйте высушенные на воздухе семена в небольшие бумажные пакеты или конверты и напишите на них название растения и другую соответствующую информацию.

Вы также можете высушить сохраненные семена на бумажных полотенцах. Когда они высохнут, они прилипнут к полотенцам, поэтому для хранения сверните их прямо в полотенце. Когда вы будете готовы сажать, просто отрывайте семена с кусочком полотенца, по одному семечку за раз, и сажайте прямо в почву.

Спрячьте их в герметичном контейнере или пакете

Поместите бумажные пакеты с семенами в пластиковые пакеты для хранения продуктов, банки с плотно закрывающимися крышками или стеклянные контейнеры с герметичными крышками.

Чтобы семена оставались сухими, заверните две столовые ложки сухого молока с горкой в четыре слоя салфетки, затем поместите пакет с молоком в контейнер для хранения с пакетами с семенами. Вы также можете добавить к семенам пакетик силикагеля. Заменяйте пакетик каждые шесть месяцев.

Поставьте емкости в сухое и прохладное место

Влажность и тепло сокращают срок хранения семян, поэтому лучшим местом для хранения семян, как правило, является холодильник, но держите их подальше от морозильной камеры.

6 советов по хранению семян

Выбросьте семена, которым больше трех лет

Храните семена каждого года вместе и датируйте их. Поскольку большинство семян сохраняют жизнеспособность около трех лет, вы сразу поймете, какой контейнер еще имеет пригодный посадочный потенциал.

Подготовьтесь к посадке

Когда вы будете готовы к посадке, достаньте контейнеры из холодильника и держите их закрытыми, пока семена не нагреются до комнатной температуры. В противном случае влага из воздуха будет конденсироваться на семенах, и они могу слипаться.

Будьте готовы к неудачам

Даже если вы организованы, методичны и осторожны в хранении семян, примите тот факт, что некоторые семена просто не прорастут в следующем году. Садоводы-любители, могут обнаружить, что семена сладкой кукурузы и пастернака, в частности, имеют низкую всхожесть, а другие семена сохраняют жизнеспособность только в течение года или двух.

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