Как хранить свежий базилик, чтобы он оставался хрустящим, ароматным и ярким / © Credits

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Базилик — это ароматная зелень с мягкими листочками, которая используется в кухнях всего мира. Самый популярный — генуэзский (сладкий) базилик, который мы чаще всего видим в песто или салате «Капрезе». Но есть еще фиолетовый, лимонный, тайский, коричневый и даже греческий базилик. Все они объединены общим — они быстро теряют внешний вид и аромат, если их неправильно сохранять.

В отличие от твердых трав, таких как розмарин или тимьян, базилик имеет тонкие листья, которые быстро увядают, чернеют и теряют вкусовые свойства. Издание Real Simple рассказало, как правильно хранить базилик, чтобы он радовал вас как можно дольше.

Как выбрать самый свежий базилик

Чтобы базилик прослужил дольше, важно уже на этапе покупки выбрать качественный пучок:

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Листья должны быть ярко-зелеными, без черных или коричневых пятен.

Избегайте травы с признаками увядания или излишней влаги.

Аромат должен быть свежим, сладким, перечным с легкими нотками ментола.

Не берите базилик, который имеет смятые или подгнившие листья — он испортится за 1-2 дня, даже при идеальном хранении.

Лучший способ хранения свежего базилика дома

Как цветы в весе — самый надежный метод. Этот метод подходит для хранения базилика до 10–14 дней.

Обрежьте стебли на 1-2 см под углом. Поставьте пучок базилика в банку или в стакан с холодной водой (на 3–5 см). Не мойте базилик наперед — это ускоряет гниение. Накройте пучок пакетом, создайте теплую, влажную среду. Держите на кухонном столе вне прямых солнечных лучей. Меняйте воду каждый день или через день.

Этот способ работает лучше холодильника, ведь базилик — тропическое растение и не любит холода.

Другие методы хранения

В бумажном полотенце:

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Заверните немытый базилик во влажное бумажное полотенце, положите в открытый пакет с застежкой-молнией. Оставьте при комнатной температуре.

Проверяйте состояние каждые 2 дня — забирайте испорченные листья.

В контейнере с влажным и сухим полотенцем:

Выложите слой сухого полотенца на дно контейнера. Положите базилик, сверху — влажное полотенце. Храните при комнатной температуре или в нижнем отделе холодильника не более 2 дней (если нет другого варианта).

Не храните базилик в холодильнике дольше 1–2 дней, потому что он потемнеет и потеряет вкус.

Что делать с измельченным базиликом

Измельченные листья быстро темнеют, поэтому действуйте сразу:

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Контейнер с крышкой и бумажное полотенце впитает влагу.

Или высушите в духовке при 60–70°C в течение 1,5–2 часов. Затем храните в банке с крышкой в качестве сушеной приправы.

Можно ли замораживать базилик

После размораживания базилик меняет текстуру, но сохраняет аромат — отлично для песто, соусов или супов.

Метод 1: кубики льда из базилика

Переблендерите листья базилика с оливковым маслом. Залейте в форму для льда. Заморозьте и храните кубики в пакете.

Метод 2: бланширование

Опустите листья на 15 секунд в кипящую воду. Сразу — в ледяную воду. Высушите, заморозьте на противне, пересыпьте в пакет.

Популярные вопросы о базилике

Можно ли использовать увядший базилик? Можно, если он еще не потемнел и не имеет неприятного запаха. Попытайтесь замочить его в холодной воде на 30 мин. Если не помогает — лучше заменить свежим.

Что такое гидропонный базилик и стоит ли его покупать? Гидропонный базилик выращивается без грунта в воде с минералами. Он часто более чистый и может иметь более яркий вкус. Однако имеет более короткий срок хранения, поэтому его следует использовать быстрее.

Как правильно собирать базилик из домашнего растения? Отщипывайте верхушки стеблей — это стимулирует кущение. Не срывайте весь стебель — только отдельные листики или веточки.

5 золотых правил хранения базилика

Не мойте базилик заранее. Храните его в банке с водой — как букет цветов. Избегайте холодильника. Замораживайте или сушите излишки. Купите только свежую, яркую зелень.

Благодаря этим простым советам вы сможете сохранить базилик свежим и вкусным гораздо дольше — а значит, почаще будете наслаждаться его магическим ароматом в своих любимых блюдах.

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