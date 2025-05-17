Как хранить тофу, чтобы он оставался свежим в течение нескольких месяцев после того, как вы его открыли / © Associated Press

Реклама

Его мягкая текстура, способность впитывать вкусы и питательный состав (многие белки, кальция, железа) делают тофу идеальным ингредиентом для повседневных блюд. Но если вы однажды открыли упаковку и не использовали все содержимое, возникает вопрос: как долго можно хранить тофу после открытия и как это сделать правильно? Ответ на этот вопрос предоставило издание Real Simple.

Как хранить открытый тофу в холодильнике

Если вы открыли упаковку, но не использовали весь тофу сразу — не беда.

Что нужно сделать:

Реклама

Извлеките тофу из оригинальной упаковки.

Переложите его в чистый контейнер с крышкой.

Полностью залейте тофу холодной отфильтрованной водой.

Закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Обязательно меняйте воду каждый день. Это уменьшает риск развития бактерий и позволяет сохранить текстуру и вкус.

Совет: если вода стала мутной или тофу начал пахнуть кислым продукт лучше выбросить.

Как хранить остатки приготовленного тофа

Остатки обжаренного, запеченного или вареного тофа храните в герметичном контейнере в холодильнике.

Приготовленный тофу можно хранить до 5 дней.

Перед повторным употреблением желательно немного его разогреть или добавить в готовящееся блюдо.

У испорченного тофу будет кислый или аммиачный запах и измененная скользкая текстура.

Как заморозить тофу (и зачем это делать)

Тофу прекрасно замораживается! Более того, после размораживания он становится еще лучше для обжаривания — более плотным, с пористой текстурой, которая лучше впитывает маринады.

Как правильно заморозить тофу:

Реклама

Промокните тофу бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки влаги. Можно заморозить как целый блок, так и изрезанный на кубики. Положите тофу на противень или тарелку и поставьте на ночь в морозильник. После полного замерзания переложите куски в герметический пакет или контейнер для замораживания. В таком виде тофу может сохраняться до 5 месяцев.

Как разморозить:

Лучший вариант — оставить на ночь в холодильнике.

Если нужно быстро — промойте под прохладной проточной водой, пока не растает.

Затем слегка отожмите лишнюю влагу перед приготовлением.

Идеально подходит для приготовления хрустящего тофа на сковороде, гриле или в духовке.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли хранить тофу без воды? Нет. Если он открыт, хранение без воды ускоряет порчу. Вода снижает контакт с воздухом и бактериями.

Изменяется ли текстура тофу после замораживания? Да, становится более плотной, губчатой. Это идеально для жарки или добавления в блюда с интенсивными вкусами.

Как понять, что тофу испортился? Кислый или неприятный запах, скользкая поверхность, темные пятна — все это признаки порчи. Такой продукт не следует есть.

Хранение тофу после открытия — дело не сложное, но требующее ежедневного внимания. Соблюдение простых правил поможет вам не только избежать пищевых отходов, но всегда иметь под рукой готовый ингредиент для вкусного завтрака, обеда или ужина.