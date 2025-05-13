Как хранить яблоки, чтобы они оставались свежими, сочными и хрустящими: советы для каждой хозяйки / © Associated Press

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Чтобы вы могли наслаждаться этим полезным фруктом как можно дольше, издание Real Simple собрало эффективные советы экспертов по хранению как целых, так и нарезанных яблок. В этой статье вы узнаете, как продлить срок хранения яблок в холодильнике, как правильно их замораживать и какие сорта лучше всего хранятся.

Почему яблоки портятся и как это предотвратить

В отличие от бананов, яблоки кажутся крепкими, однако их кожура очень чувствительна к повреждениям.

нельзя бросать или пересыпать, как картошку;

не следует хранить рядом с другими фруктами или овощами — особенно бананами, грушами, томатами;

не желательно держать возле лука, чеснока или специй — яблоки легко впитывают запахи.

Сколько могут храниться яблоки

На столе — 5-10 дней

В холодильнике — 4-8 недель

В погребе — до 6 месяцев

В морозильной камере — 6–9 месяцев

Краткосрочное хранение: для недели-второй

Если вы купили килограмм яблок в неделю — вот что следует знать:

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Храните в прохладном месте. Избегайте солнечного света — он нагревает фрукты и ускоряет порчу.

Холодильник — лучший вариант. Поместите яблоки в ящик для фруктов, желательно — в бумажном пакете или отдельном контейнере.

Не мойте их заранее. Мгновения яблоки быстрее портятся из-за влаги, которая попадает на кожуру.

Лайфгак: если у вас много яблок, храните часть в холодильнике, а часть — в темном амбаре. Раз в неделю меняйте «партию».

Длительное хранение: в месяц

Если вы вернулись с дачи с ящиком яблок или купили бушель на базаре, пора создать «домашний погреб» — даже в квартире. Вот что вам нужно:

Идеальные условия:

Температура: +0… +4°C (как в холодильнике или в подвале).

Влажность: 80-90% (яблоки не должны пересыхать).

Темнота: солнце и даже лампа ускоряют гниение.

Воздух: проветривание важно — закрытые ящики без доступа воздуха способствуют развитию плесени.

Как организовать хранение:

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Отберите только здоровые плоды. Даже одно испорченное яблоко может испортить весь ящик. Заверните каждое яблоко в бумагу (газету или бумажное полотенце). Распределяйте в один слой, не плотно. Лучше несколько полок, чем гора плодов. Регулярно проверяйте. Раз в 2–3 недели осматривайте запасы — удаляйте яблоки, которые начинают портиться.

Лучшие сорта для длительного хранения: Red Delicious, Fuji, Jonagold, Granny Smith, Cosmic Crisp.

Как хранить нарезанные яблоки

Нарезанные яблоки — идеальная закуска для детей или дополнение к завтраку. Однако они быстро темнеют. Чтобы продлить их «жизнь»:

Сбрызните лимонным или апельсиновым соком. Это замедлит окисление.

Храните в герметичном контейнере в холодильнике.

Можно ли замораживать яблоки

Да, хоть они теряют хрусткость, но остаются вкусными для выпечки, пюре или смузи.

Как правильно замораживать яблоки:

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Очистите, нарежьте, удалите сердцевину. Сбрызните лимонным соком. Разложите ломтики на противне в один слой и поместите в морозильник на 2–3 часа. После замораживания храните пакеты с застёжкой или герметичными контейнерами.

Совет: для пирога не нужно размораживать яблоки. Используйте сразу из морозильника.

Яблоко — символ здоровья, простоты и уюта. Свежее, сочное, хрустящее — оно доставляет удовольствие в любое время года. А когда вы правильно сохраняете яблоки, вы сохраните не только их вкус, но и частицу теплого осеннего настроения.

Сохраните шпаргалку и ваши яблоки будут оставаться такими же вкусными, как в первый день сбора.