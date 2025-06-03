Как и когда использовать соль Эпсома для лучшего урожая помидоров и в каких случаях она может навредить

Помидоры / © Associated Press

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Английская соль (соль Эпсома или сульфат магния) действительно имеет очень много полезных свойств. Но среди специалистов есть некоторые разногласия относительно ее полезности для помидоров. Многие садоводы склонны использовать этот продукт во многих участках сада. Однако высокий уровень магния в английской соли может потенциально повредить почве, если ее применять слишком обильно.

Там, где в почве нет высокой концентрации магния, использование английской соли не нанесет вреда. Но действительно ли она полезна для помидоров, рассказывает Gardening KnowHow.

Садоводы — суеверные люди, опирающиеся на предания и устную традицию. Многие советы наших предков относительно сада так же верны сегодня, как и прежде. Так что, если бабушка использовала английскую соль вокруг своих помидоров и всегда имела самые большие урожаи и вкусные помидоры, возможно, в этой практике есть что-то полезное? Научно доказано немного утверждений по посыпке помидоров английской солью, но многие садоводы считают, что она улучшает цветение и, следовательно, образование плодов.

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Английская соль не является лучшим удобрением для помидоров, если использовать ее по отдельности, но там, где есть потребность в дополнительном магнии, она может дополнить натуральную подкормку или домашнее удобрение для помидоров.

Что такое английская соль

Английская соль названа в честь места ее происхождения в Эпсоме, Англия. Она продается в виде крупных кристаллизованных гранул. Природная минеральная соль состоит в основном из сульфата магния, но также содержит молекулы воды.

В домашних условиях английскую соль используют в ваннах для облегчения боли. Когда-то ее широко использовали как слабительное, хотя сегодня у нас есть гораздо более эффективные средства. Есть также другие утверждения о здоровье, такие как снижение риска сердечных заболеваний, хотя есть ограниченные доказательства.

Английская соль отличается от поваренной соли по составу и вкусу. Поваренная соль состоит из натрия и хлора и имеет соленый вкус, тогда как английская соль — горькая по вкусу и не используется в кулинарии. Английская соль из минерала эпсомита, а поваренная соль — из морской воды. Оба растворяются в воде.

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Полезна ли английская соль для растений помидоров

Интерес к садоводству, естественно, резко возрос в последние годы. Мы больше не любим бездумно разливать химикаты вокруг наших растений и домов. Наряду с этим наблюдается всплеск популярности использования старомодных растворов, таких как английская соль.

Итак, что производит английская соль для растений помидоров? Существуют неофициальные данные о том, что она улучшает рост, укрепляет корни, увеличивает количество цветов и плодов и даже отпугивает некоторых вредителей, но научных исследований, подтверждающих эти утверждения, нет. Однако, безусловно, это влияние соли на устранение дефицита магния в почве.

Магний необходим для образования хлорофилла, необходимого для фотосинтеза. Если растению томата не хватает магния, у него будет развиваться хлороз, который определяется желтыми листьями с зелеными пятнами, что может привести к задержке роста и уменьшению урожая плодов. Английскую соль можно использовать для увеличения доступности магния для корней растений.

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На самом деле добавление английской соли в почву с нормальным уровнем магния может усугубить проблему. Это объясняется тем, что магний препятствует усвоению кальция.

Когда использовать английскую соль для томатов

В почвах с недостаточным количеством магния добавление английской соли может помочь решить проблему. Но прежде чем это делать, следует провести анализ почвы, чтобы проверить уровень магния. В участках с зернистой, песчаной почвой магний будет вымываться быстрее, чем в лучших почвах, и, скорее всего, там будет дефицит. Также следите за растениями на наличие признаков хлороза. Листья будут бледно-желтыми, а прожилки — светло-зелеными.

Как применять

Если уровень магния в почве низкий, можно добавить английскую соль тремя способами, используя примерно одну столовую ложку в зависимости от способа внесения:

Удобрение почвы

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Перед посадкой помидор смешайте от 1 до 2 столовых ложек английской соли в каждую посадочную лунку. Вы должны хорошо перемешать соль с почвой.

Внекорневое опрыскивание

Следует быть осторожным, внося английскую соль как внекорневое опрыскивание, поскольку она может обжечь листву. Применяйте рано утром или поздно днем. Вам понадобится всего 1 столовая ложка на 4,5 литра. Ее можно использовать каждые две-четыре недели в течение вегетационного периода.

Обогащение почвы

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Смешайте 1 столовую ложку английской соли на 4,5 литра воды и полейте почву. Обрабатывайте каждые две-четыре недели, но не одновременно с использованием внекорневого опрыскивания.

Когда не нужно использовать английскую соль

Если анализ почвы показывает, что уровень магния достаточный, нет необходимости применять английскую соль. Хотя добавление небольшого количества не нанесет вреда, слишком много магния может нарушить его усвоение растениями и создать проблемы с общим состоянием почвы. Это также может привести к загрязнению грунтовых вод. Всегда проводите анализ почвы, прежде чем добавлять что-либо в почву.