Как использовать муку в саду для борьбы с вредителями и стимулирования роста растений

Мука не только пищевой ингредиент для выпечки, но и доступное, безопасное и экологическое средство, которое поможет избавиться от вредителей, улучшить состояние почвы, а также подкормить растения. И самое приятное, что в отличие от магазинных удобрений и химикатов, мука есть в каждом доме, об этом рассказало издание Martha Stewart

Как мука помогает в саду

Отпугивает вредителей естественным способом. Мука эффективна против тли, капустных гусениц и жуков. Легкая утренняя «пыль» из муки, нанесенная на листья, прилипнет к насекомым и сделает для них питание практически невозможным. Таким образом вы спасете растения без применения агрессивных химикатов. Важно не переусердствовать, ведь избыток муки может привлечь муравьев или вызвать появление плесени во влажную погоду. Муку также можно сыпать на муравьиные тропы. Это сбивает их «следовой аромат» и насекомые теряют дорогу к пище.

Тормозит рост сорняков. Сочетание муки с небольшим количеством соли — природный гербицид для сорняков, которые прорастают в трещинах между плиткой или в щелях дорожек. Такое средство действует на корни и предотвращает дальнейший рост. Но будьте внимательны, используйте этот метод только на участках, где нет культурных растений, ведь смесь может повредить и полезные посадки.

Обогащает компост. Любая мука, пшеничная, гречневая, овсяная, кокосовая, прекрасно подходит для компостной кучи. Она относится к так называемым «коричневым отходам», богатым углеродом, которые помогают поддерживать правильный баланс в компосте. Единственное условие — добавлять муку небольшими порциями и хорошо перемешивать, иначе можно привлечь грызунов.

Подпитывает почву и стимулирует рост растений. Мука содержит азот, необходимый для роста растений и развития почвенных микроорганизмов. Если почва на участке бедная, можно время от времени присыпать ее небольшим количеством муки, слегка перемешивайте с землей и хорошо поливайте. Это натуральная альтернатива удобрениям, особенно полезная для огородных культур.

«Индикатор ветра». Этот метод оценят садоводы, которые применяют органические спреи или удобрения. Чтобы понять, в какую сторону дует ветер и избежать попадания средства на нежные растения, достаточно бросить в воздух щепотку муки. Она покажет направление движения воздушных потоков.

На что обратить внимание

Не переборщите, чрезмерное использование может привлечь насекомых и вызвать развитие плесени.

Не сыпьте на всю грядку, только локально и в умеренных количествах.

Используйте только пищевую муку, не применяйте мучные смеси с добавками, разрыхлителями или специями.

Почему именно мука

Оно безопасно для детей и домашних любимцев.

Это дешевое и доступное средство, которое всегда под рукой.

Экологическая альтернатива химическим препаратам.

Мука может стать вашим секретным садовым помощником, ведь она поможет бороться с вредителями, поддержать плодородие почвы и сделать уход за растениями проще.