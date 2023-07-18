Как использовать просроченный дезинфектор для рук: 4 идеи

Одним из последствий Covid-19, от которого довольно трудно избавиться, является огромное количество санитайзеров с просроченным сроком годности, которые мы продолжаем находить в своих шкафах, старых сумках, баранках машин и других порой достаточно неожиданных местах.

Эпидемия Covid-19 осталась в прошлом, чего нельзя сказать о сопутствующих ей аксессуарах - масках, перчатках и санитайзерах. И, если маски много места не занимают, а перчатки всегда можно использовать для работы на кухне, в саду или при уборке, то что делать с санитайзерами не вполне понятно. Ситуация усугубляется тем, что у многих из них давно истек срок хранения.

Безопасны ли санитайзеры с истекшим сроком годности, и как их можно использовать, рассказывает Womans World.

Почему у дезинфицирующих средств для рук есть срок годности

Срок годности санитайзера определяется производителями по оценке того, сколько времени потребуется, чтобы уровень стерилизующих ингредиентов, таких как этиловый и изопропиловый спирт, в их продукте опустился ниже эффективного уровня. Он позволяет узнать, может ли продукт эффективно убивать болезнетворные бактерии.

Многие производители санитайзеров следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, согласно которым два года с даты производства являются разумным сроком годности дезинфицирующих средств для рук.

На самом деле на срок годности дезинфектор влияет много факторов. Спирт в дезинфицирующем средстве для рук со временем испаряется при воздействии воздуха каждый раз, когда вы открываете бутылку. Это снижает эффективность неиспользованного дезинфицирующего средства для рук в бутылке. Если вы оставите его в теплом солнечном месте, это также может ускорить испарение спирта, уничтожающего микробы.

Можно ли использовать дезинфицирующее средство для рук с истекшим сроком годности

Хотя использование дезинфицирующего средства для рук с истекшим сроком годности не опасно, оно может вызвать у вас ложное чувство безопасности, потому что санитайзер с истекшим сроком годности не обеспечивают такой же уровень защиты от микробов, как свежий.

Тест на запах — это один из быстрых способов определить, эффективно ли ваше дезинфицирующее средство для рук с истекшим сроком годности. Можно продолжать использовать дезинфицирующее средство для рук с истекшим сроком годности, если вы все еще чувствуете сильный запах алкоголя или если он все еще быстро испаряется с рук после использования.

Дезинфицирующее средство для рук, которое никогда не открывали скорее всего будет сохранять свои свойства намного дольше заявленного срока хранения. Поэтому его смело можно использовать.

А вот попытка восстановить старое или просроченное дезинфицирующее средство для рук путем добавления в него медицинского спирта — не лучшая идея. Согласно исследованию, опубликованному в Contact Dermatitis, один из возможных побочных эффектов добавления спирта в дезинфицирующее средство для рук с истекшим сроком годности - контактный дерматит. Раздражение кожи, сухость или ожоги также могут возникнуть, если вы случайно нальете слишком много спирта в бутылку с дезинфицирующим средством для рук.

Также не лучшая идея объединять наполовину использованные бутылки с дезинфицирующим средством для рук или пытаться продлить срок службы одного из них, добавляя каплю нового продукта в продукт с истекшим сроком годности. Это также увеличивает риск развития раздражения кожи.

Но, несмотря на то, что срок действия вашего любимого дезинфицирующего средства для рук истек, оно все еще удобно для решения различных домашних задач.

Точечная чистка ковра

Спирт в дезинфицирующем средстве для рук с истекшим сроком годности делает его отличным чистящим средством для пятен на коврах, некоторых тканях или поверхностях. Просто не забудьте сначала провести небольшой тест, прежде чем распылять дезинфицирующее средство для рук на большое пятно.

Используйте как сухой шампунь

Нет времени мыть и сушить волосы - распылите немного дезинфицирующего средства для рук на волосы и кожу головы и вотрите его в корни и волосы, как быстрый и легкий сухой шампунь.

Протрите очки

Используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием изопропилового спирта не более 70%, чтобы удалить отпечатки пальцев, пятна и даже лак для волос с очков.

Отполируйте свое серебро

Нанеся несколько капель дезинфицирующего средства на небольшую чистую ткань, можно быстро и эффективно отполировать серебро. После блеска просто промойте водой и высушите.

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