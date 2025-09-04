- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 3 мин
Как использовать скошенную траву с пользой для вашего сада
Каждый раз, когда мы косим газон, после работы часто остается большое количество скошенной травы. Казалось бы, ее проще всего выбросить, но на самом деле она может стать ценным ресурсом для вашего сада и газона.
Издание Martha Stewart рассказало, как правильно использовать травяные остатки, чтобы поддерживать почву, растения и красоту ландшафта. На самом деле зеленые остатки — настоящее сокровище для вашего сада. Они могут подпитывать почву, помогать растениям расти, уменьшать сорняки и экономить ваши ресурсы. Поэтому давайте разберемся, как правильно использовать скошенную траву, чтобы ваш сад цвел и радовал в течение всего сезона.
Оставляйте траву на газоне для улучшения почвы
Один из самых простых способов использования скошенной травы — оставлять ее на газоне после стрижки. Использование мульчирующей насадки на газонокосилке измельчает траву на мелкие кусочки, которые быстро перегнивают.
Преимущества:
Трава возвращает в почву важные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий.
Постепенно повышается содержание органического вещества в почве, а это улучшает ее структуру и водоудерживающую способность.
Уменьшается потребность в дополнительных удобрениях.
Добавляйте траву в компост
Скошенную траву можно добавлять в компостную кучу, но важно учитывать обработку газона:
Без гербицидов: если газон не обрабатывали химическими препаратами, траву можно смело компостировать.
С гербицидами: некоторые химикаты могут оставаться в почве и компосте и повредить овощи или декоративные растения. В таких случаях компост использовать нельзя.
Совет: для лучшего компостирования чередуйте «зеленые» (свежая трава, кухонные отходы) и «коричневые» материалы (сухие листья, веточки). Это обеспечит правильный баланс азота и углерода и быстрее разложения.
Используйте траву в качестве мульчи для клумб и деревьев
Измельченная трава — отличная мульча для цветников, декоративных кустарников и молодых деревьев.
Наносите тонкий слой (1-2 см), чтобы подавлять рост сорняков, удерживать влагу и регулировать температуру почвы.
Избегайте толстых слоев, ведь они могут образовывать плотный ковер и препятствовать циркуляции воздуха.
Важно: скошенная трава может содержать семена газонных трав, поэтому для цветников стоит мульчировать только после надлежащего компостирования.
Добавляйте траву в вермикомпост
Вермикомпостирование — это процесс использования червей для переработки органических остатков.
Черви превращают траву в богатый питательными веществами гумус.
Такой гумус значительно улучшает структуру почвы и ее плодородие.
Используйте только траву без пестицидов и гербицидов, ведь химикаты могут навредить червям.
Готовьте «травяной чай» для подкормки растений
Из скошенной травы можно сделать жидкое органическое удобрение, так называемый травяной чай.
Как приготовить:
Наполните большой контейнер (5-10 л) свежей травой.
Добавьте в него дождевую или отстоянную воду.
Периодически перемешивайте в течение нескольких дней.
Процедите жидкость и разбавьте водой в соотношении 1:10 перед поливом растений.
Это средство быстро насыщает почву азотом и другими микроэлементами и не перегружает растения удобрениями.
Внимание: не используйте траву с химической обработкой, чтобы не навредить растениям.
Советы
Косите газон регулярно, чтобы травяная масса была меньше и быстрее перегнивала.
Смешивайте мульчирование и компостирование для разнообразия питательных веществ в почве.
Для декоративных растений используйте только проверенную траву без семян сорняков.
Использование скошенной травы — простой и экономичный способ повысить плодородие почвы, уменьшить потребность в химических удобрениях и сделать сад здоровым и красивым. Даже после одной стрижки газона вы можете подарить своему саду ценные питательные вещества и увидеть, какой он обильный и сочный.