Как использовать скошенную траву с пользой для вашего сада

Скошенная трава / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, как правильно использовать травяные остатки, чтобы поддерживать почву, растения и красоту ландшафта. На самом деле зеленые остатки — настоящее сокровище для вашего сада. Они могут подпитывать почву, помогать растениям расти, уменьшать сорняки и экономить ваши ресурсы. Поэтому давайте разберемся, как правильно использовать скошенную траву, чтобы ваш сад цвел и радовал в течение всего сезона.

Оставляйте траву на газоне для улучшения почвы

Один из самых простых способов использования скошенной травы — оставлять ее на газоне после стрижки. Использование мульчирующей насадки на газонокосилке измельчает траву на мелкие кусочки, которые быстро перегнивают.

Преимущества:

Трава возвращает в почву важные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий.

Постепенно повышается содержание органического вещества в почве, а это улучшает ее структуру и водоудерживающую способность.

Уменьшается потребность в дополнительных удобрениях.

Добавляйте траву в компост

Скошенную траву можно добавлять в компостную кучу, но важно учитывать обработку газона:

Без гербицидов: если газон не обрабатывали химическими препаратами, траву можно смело компостировать.

С гербицидами: некоторые химикаты могут оставаться в почве и компосте и повредить овощи или декоративные растения. В таких случаях компост использовать нельзя.

Совет: для лучшего компостирования чередуйте «зеленые» (свежая трава, кухонные отходы) и «коричневые» материалы (сухие листья, веточки). Это обеспечит правильный баланс азота и углерода и быстрее разложения.

Используйте траву в качестве мульчи для клумб и деревьев

Измельченная трава — отличная мульча для цветников, декоративных кустарников и молодых деревьев.

Наносите тонкий слой (1-2 см), чтобы подавлять рост сорняков, удерживать влагу и регулировать температуру почвы.

Избегайте толстых слоев, ведь они могут образовывать плотный ковер и препятствовать циркуляции воздуха.

Важно: скошенная трава может содержать семена газонных трав, поэтому для цветников стоит мульчировать только после надлежащего компостирования.

Добавляйте траву в вермикомпост

Вермикомпостирование — это процесс использования червей для переработки органических остатков.

Черви превращают траву в богатый питательными веществами гумус.

Такой гумус значительно улучшает структуру почвы и ее плодородие.

Используйте только траву без пестицидов и гербицидов, ведь химикаты могут навредить червям.

Готовьте «травяной чай» для подкормки растений

Из скошенной травы можно сделать жидкое органическое удобрение, так называемый травяной чай.

Как приготовить:

Наполните большой контейнер (5-10 л) свежей травой. Добавьте в него дождевую или отстоянную воду. Периодически перемешивайте в течение нескольких дней. Процедите жидкость и разбавьте водой в соотношении 1:10 перед поливом растений.

Это средство быстро насыщает почву азотом и другими микроэлементами и не перегружает растения удобрениями.

Внимание: не используйте траву с химической обработкой, чтобы не навредить растениям.

Советы

Косите газон регулярно, чтобы травяная масса была меньше и быстрее перегнивала.

Смешивайте мульчирование и компостирование для разнообразия питательных веществ в почве.

Для декоративных растений используйте только проверенную траву без семян сорняков.

Использование скошенной травы — простой и экономичный способ повысить плодородие почвы, уменьшить потребность в химических удобрениях и сделать сад здоровым и красивым. Даже после одной стрижки газона вы можете подарить своему саду ценные питательные вещества и увидеть, какой он обильный и сочный.