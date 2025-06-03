Как из магазинного киноа вырастить вкусную микрозелень

Как из магазинной киноа вырастить вкусную микрозелень / © Associated Press

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Эту идею популяризирует британский садовник и писатель Саймон Эккеройд. Микрозелень из киноа стала последним и, по его словам, одним из самых любимых «лайфхаков» домашнего садоводства.

Почему именно киноа

Киноа — это не только популярная безглютеновая крупа. Она:

богата растительным белком;

содержит все девять незаменимых аминокислот;

является источником клетчатки, витаминов группы B, железа, кальция, магния;

имеет низкий гликемический индекс;

идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто придерживается здорового образа жизни.

В виде микрозеленых растений — это настоящий витаминный концентрат, поскольку в период прорастания в семенах активируются ферменты и увеличивается содержание питательных веществ.

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Что вам понадобится

Обычная белая киноа из супермаркета (не вареная, не жареная — только сырая)

Плоский контейнер или лоток (например, из-под десертов)

Бумажные полотенца, лен или кокосовый субстрат

Пульверизатор с водой

Прозрачная крышка или пленка

Солнечный подоконник

Как вырастить микрозелень из киноа за 10 дней

Кино не требует специальной обработки. Достаточно промыть зерна в прохладной воде несколько раз, чтобы смыть естественную горечь. Замочите промытое кино в воде на 6–8 часов или на ночь. Затем слейте воду. Выложите слой влажного бумажного полотенца или кокосового субстрата в контейнер. Равномерно распределите семена по поверхности. Оно должно лежать в один слой. Накройте посевы пленкой или крышкой, чтобы создать эффект теплицы. Оставьте в теплом, светлом месте. Каждый день увлажняйте с помощью пульверизатора, но не переувлажняйте — важно избежать появления плесени. Через 2–3 дня появятся первые побеги. Снимите крышку. Продолжайте увлажнять, не давайте подсыхать субстрату. Уже на 7–10 день микрозелень будет готова к сбору — листья должны быть длиной 4–6 см.

Как употреблять

Микрозелень из киноа имеет легкий ореховый привкус и прекрасно сочетается с:

салатами;

бутербродами;

полосы;

блюдами из яиц;

гарнирами (рис, гречка, паста);

сыром, рикотой, авокадо.

Ее не рекомендуют варить — лучше добавлять свежей, чтобы сохранить максимум витаминов.

Интересно знать

Микрозелень содержит в 5 раз больше витаминов и антиоксидантов, чем взрослые растения.

Выращивание не требует почвы — только вода и немного света.

Всего одна столовая ложка семян киноа дает полноценную порцию микрозеленых.

Выращивание микрозеленых из киноа — это простой, экологичный и невероятно полезный способ добавить яркости и пользы вашему ежедневному рациону. Попытайтесь, и вы удивитесь, как много полезного можно создать буквально на подоконнике.