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Как из магазинного киноа вырастить вкусную микрозелень
В мире, где мы все чаще задумываемся о качестве питания и пользе продуктов, все больше людей обращает внимание на микрозелень — молодые ростки разных культур, буквально «взрываются» витаминами. Среди них особое место занимает микрозелень из киноа, которую можно вырастить из простых круп, купленных в ближайшем супермаркете.
Эту идею популяризирует британский садовник и писатель Саймон Эккеройд. Микрозелень из киноа стала последним и, по его словам, одним из самых любимых «лайфхаков» домашнего садоводства.
Почему именно киноа
Киноа — это не только популярная безглютеновая крупа. Она:
богата растительным белком;
содержит все девять незаменимых аминокислот;
является источником клетчатки, витаминов группы B, железа, кальция, магния;
имеет низкий гликемический индекс;
идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто придерживается здорового образа жизни.
В виде микрозеленых растений — это настоящий витаминный концентрат, поскольку в период прорастания в семенах активируются ферменты и увеличивается содержание питательных веществ.
Что вам понадобится
Обычная белая киноа из супермаркета (не вареная, не жареная — только сырая)
Плоский контейнер или лоток (например, из-под десертов)
Бумажные полотенца, лен или кокосовый субстрат
Пульверизатор с водой
Прозрачная крышка или пленка
Солнечный подоконник
Как вырастить микрозелень из киноа за 10 дней
Кино не требует специальной обработки. Достаточно промыть зерна в прохладной воде несколько раз, чтобы смыть естественную горечь.
Замочите промытое кино в воде на 6–8 часов или на ночь. Затем слейте воду.
Выложите слой влажного бумажного полотенца или кокосового субстрата в контейнер. Равномерно распределите семена по поверхности. Оно должно лежать в один слой.
Накройте посевы пленкой или крышкой, чтобы создать эффект теплицы. Оставьте в теплом, светлом месте. Каждый день увлажняйте с помощью пульверизатора, но не переувлажняйте — важно избежать появления плесени.
Через 2–3 дня появятся первые побеги. Снимите крышку. Продолжайте увлажнять, не давайте подсыхать субстрату. Уже на 7–10 день микрозелень будет готова к сбору — листья должны быть длиной 4–6 см.
Как употреблять
Микрозелень из киноа имеет легкий ореховый привкус и прекрасно сочетается с:
салатами;
бутербродами;
полосы;
блюдами из яиц;
гарнирами (рис, гречка, паста);
сыром, рикотой, авокадо.
Ее не рекомендуют варить — лучше добавлять свежей, чтобы сохранить максимум витаминов.
Интересно знать
Микрозелень содержит в 5 раз больше витаминов и антиоксидантов, чем взрослые растения.
Выращивание не требует почвы — только вода и немного света.
Всего одна столовая ложка семян киноа дает полноценную порцию микрозеленых.
Выращивание микрозеленых из киноа — это простой, экологичный и невероятно полезный способ добавить яркости и пользы вашему ежедневному рациону. Попытайтесь, и вы удивитесь, как много полезного можно создать буквально на подоконнике.