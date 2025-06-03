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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Как из магазинного киноа вырастить вкусную микрозелень

В мире, где мы все чаще задумываемся о качестве питания и пользе продуктов, все больше людей обращает внимание на микрозелень — молодые ростки разных культур, буквально «взрываются» витаминами. Среди них особое место занимает микрозелень из киноа, которую можно вырастить из простых круп, купленных в ближайшем супермаркете.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как из магазинной киноа вырастить вкусную микрозелень

Как из магазинной киноа вырастить вкусную микрозелень / © Associated Press

Эту идею популяризирует британский садовник и писатель Саймон Эккеройд. Микрозелень из киноа стала последним и, по его словам, одним из самых любимых «лайфхаков» домашнего садоводства.

Почему именно киноа

Киноа — это не только популярная безглютеновая крупа. Она:

  • богата растительным белком;

  • содержит все девять незаменимых аминокислот;

  • является источником клетчатки, витаминов группы B, железа, кальция, магния;

  • имеет низкий гликемический индекс;

  • идеально подходит для вегетарианцев и тех, кто придерживается здорового образа жизни.

В виде микрозеленых растений — это настоящий витаминный концентрат, поскольку в период прорастания в семенах активируются ферменты и увеличивается содержание питательных веществ.

Что вам понадобится

  • Обычная белая киноа из супермаркета (не вареная, не жареная — только сырая)

  • Плоский контейнер или лоток (например, из-под десертов)

  • Бумажные полотенца, лен или кокосовый субстрат

  • Пульверизатор с водой

  • Прозрачная крышка или пленка

  • Солнечный подоконник

Как вырастить микрозелень из киноа за 10 дней

  1. Кино не требует специальной обработки. Достаточно промыть зерна в прохладной воде несколько раз, чтобы смыть естественную горечь.

  2. Замочите промытое кино в воде на 6–8 часов или на ночь. Затем слейте воду.

  3. Выложите слой влажного бумажного полотенца или кокосового субстрата в контейнер. Равномерно распределите семена по поверхности. Оно должно лежать в один слой.

  4. Накройте посевы пленкой или крышкой, чтобы создать эффект теплицы. Оставьте в теплом, светлом месте. Каждый день увлажняйте с помощью пульверизатора, но не переувлажняйте — важно избежать появления плесени.

  5. Через 2–3 дня появятся первые побеги. Снимите крышку. Продолжайте увлажнять, не давайте подсыхать субстрату. Уже на 7–10 день микрозелень будет готова к сбору — листья должны быть длиной 4–6 см.

Как употреблять

Микрозелень из киноа имеет легкий ореховый привкус и прекрасно сочетается с:

  • салатами;

  • бутербродами;

  • полосы;

  • блюдами из яиц;

  • гарнирами (рис, гречка, паста);

  • сыром, рикотой, авокадо.

Ее не рекомендуют варить — лучше добавлять свежей, чтобы сохранить максимум витаминов.

Интересно знать

  • Микрозелень содержит в 5 раз больше витаминов и антиоксидантов, чем взрослые растения.

  • Выращивание не требует почвы — только вода и немного света.

  • Всего одна столовая ложка семян киноа дает полноценную порцию микрозеленых.

Выращивание микрозеленых из киноа — это простой, экологичный и невероятно полезный способ добавить яркости и пользы вашему ежедневному рациону. Попытайтесь, и вы удивитесь, как много полезного можно создать буквально на подоконнике.

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