Как избавиться от муравьев на плодовых деревьях и в почве

Весной мы замечаем муравьев, которые один за другим перемещаются по стволам и веткам плодовых деревьев, собирая сладкие выделения — "медвяную падь" тлей. Кроме того, муравьи делают гнезда в почве, нередко под корнями растений, и те впоследствии засыхают.

Как же вывести муравьев со своего участка? Этот вопрос постоянно смущает дачников и садоводов. Подробнее о муравьях и защите от них рассказал Михаил Ключевич — заведующий кафедрой защиты растений Полесского национального университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Польза и вред от муравьев

Муравьи являются одной из самых многочисленных представителей групп животного мира. Они питаются семенами растений, собирают нектар с цветов, с других насекомых, разносят возбудителей болезней по растениям, питаются сладкими выделениями тлей и кокцид. Отдельные муравьи уничтожают тлей — такая их полезная функция, но они имеют и негативное влияние: прокладывают дорожки, по которым движутся, ориентируясь на запах, который выделяют другие муравьи. Они также могут образовывать гнезда под корневой системой плодовых культур, забирая почву, в результате корневая система обнажается и растения могут погибнуть.

Должно быть превентивной метод защиты от муравьев на основе их поведения. Еще до распускания почек на плодовых деревьях они движутся по стволам деревьев, а именно по дорожке, ориентируясь на запах своих предшественников. Для защиты от них стволы деревьев обматывают определенными материалами, в частности конопляным шпагатом, который делает невозможным создание дорожек муравьев. Ширина этих полос может достигать 20-30 сантиметров. Это желательно делать еще до того, как муравьи будут двигаться по стволам растений. А если вы увидели, что муравьи уже есть на растениях, тогда этот шпагат нужно пропитывать определенными веществами, которые отпугивают муравьев. Это может быть сок алоэ (раз в 7 дней) или деготь.

Вкусное лакомство, которые отпугивают муравьев

Действенно использовать борную буру (не кислоту, а именно буру). Для этого 2 стакана сахара растворяют в 1 литре воды и добавляют 6-8 граммов буры. Такой раствор разливают в небольшие пластиковые емкости, которые неплотно накрывают, чтобы не попадали капли дождя и росы. Можно вырезать нижнюю часть из пластиковых бутылок (1 или 1,5 литровых), налить эти "лакомства" и расставить в саду. Такая мера отпугивает и уничтожает муравьев. Чтобы муравьи не создавали гнезд в почве, можно расставлять емкости с бурой, пропитывать пояса соком алоэ и различными другими препаратами.

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Основной источник питания для муравьев — это сладкие выделения вредителя — тли. Поэтому, если уменьшить плотность тли на растениях, то и муравьев будет меньше. Против тли используют биологический препарат "Актофит". В народе существует масса рецептов отваров и вытяжек определенных растений от тли, например, базилика душистого, чеснока, чистотела, табака и других. Но не нужно физически уничтожать муравьев, поливая гнезда кипятком, потому что это живые существа, которые имеют право на существование.

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