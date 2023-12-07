Как избавиться от моли без нафталина: 8 действенных и нетоксичных средств

Когд мы обнаруживаем в своих вещах моль, первой мыслью бывает покупка нафталиновых шариков. Но, как известно, нафталин пахнет так отвратительно, что может отпугнуть не только моль. Кроме того, таблетки нафталина пронизаны химическими веществами, которые могут быть токсичными как для людей, так и для домашних животных. К счастью, есть несколько альтернативных вариантов защитить свой дом, шкафы и одежду от моли. Некоторыми из них поделился First For Women.

Что такое нафталиновые шарики и почему их используют для отпугивания моли

Шарики от моли изготовлены из твердых химических веществ, которым придают форму маленьких шариков или таблеток, а исходящие от них пары не позволяют моли размножаться и питаться вашей одеждой. Первоначально нафталин изготавливался из соединений камфоры, которые добывались из камфорных деревьев, но теперь их часто делают из нафталина, который классифицируется как токсичный химикат.

Воздействие нафталина на человека при вдыхании, проглатывании и кожном контакте чревато гемолитической анемией, повреждением печени и неврологическими нарушениями. Нафталиновые шарики чрезвычайно эффективны для отпугивания моли, но они небезопасны для нас.

Почему моль атакует одежду и чем она на самом деле питается

Многие думают, что взрослая моль поедает одежду и ткани, но на самом деле виновником повреждений является личиночная стадия моли. Для развития личинкам необходим витамин B в рационе, и поэтому они питаются человеческими волосами, потом, пятнами от молока или других напитков на одежде и тканях, чтобы получить питательные вещества. Личинки моли не любят, когда их беспокоят, поэтому чаще всего их можно обнаружить внутри или вокруг одежды и других богатых питательными веществами материалов, которые не носят регулярно, а часто используемые и чистые предметы одежды она повреждает редко.

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Стирайте вещи, которые редко носите

Первый шаг в борьбе с молью — убедиться, что ваша одежда чистая (и сухая), прежде чем отправлять ее на длительное хранение. Если вещи будут чистыми, то личинкам моли будет просто нечем питаться и мол в ваших чистых вещах не поселится.

Пакетики с сушеной лавандой

Сильный запах лаванды эффективно отпугивает моль. Просто добавьте сушеную лаванду в старый носок или чулок, если у вас нет под рукой специального мешочка, завяжите его и упакуйте вместе с одеждой или положите в шкаф. Ваша одежда не будет содержать вредителей и будет прекрасно пахнуть.

Шарики из эфирного масла лаванды

Сезон лаванды уже прошел, а проблема моли наоборот вышла на первый план? Возьмите немного эфирного масла лаванды. Окуните ватные шарики в эфирное масло лаванды и положить их в шкаф. Но помните, эфирное масло лаванды может быть токсичным при проглатывании, поэтому держите его подальше от домашних животных и детей.

Пакетики из кедровой стружки

Свойства кедра отпугивать вредителей могут защитить вашу одежду от моли. Он источает запах камфоры, который не нравится моли, но при этом придает вашей одежде свежий аромат рождественской елки. Хранение чистой одежды в сундуке или шкафу из кедрового дерева может помочь отпугнуть моль, не у всех есть возможность купить платяной шкаф из кедра. Вместо этого пакетики, наполненные кедровой стружкой, могут обеспечить аналогичные свойства отпугивания вредителей за гораздо меньшие деньги. Просто наполните пакеты-саше(или старый носок) кедровой щепой, затем засуньте их в ящики или прикрепите к вешалкам в шкафу.

Спрей с эфирным маслом кедра

Через некоторое время кедровая стружка может потерять свой древесный аромат. Чтобы восстановить аромат, отпугивающий вредителей, сделайте спрей с эфирным маслом кедра. В маленькой бутылке с распылителем на 60 мл добавьте около 40 капель эфирного масла кедра долейте доверху дистиллированной водой. При необходимости распылите кедровую щепу, дайте ей высохнуть, затем разложите по пакетикам и поместите в ящики или на вешалки в шкафу. Важно помнить, что эфирное масло кедра может быть токсичным при проглатывании, поэтому держите его подальше от домашних животных и детей.

Кусочки мыла

Нетоксичная альтернатива вонючим нафталиновым шарикам - кусочки мыла. Аромат мыла и эфирные масла отпугивают моль и других вредителей, любящих ткани. Просто бросьте горсть обмылков в бумажный пакет, проделайте в пакете несколько небольших отверстий и закрепите верхнюю часть степлером. Затем положите пакетик в ящик с одеждой.

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Хлопья и моющее средство

Если у вас уже есть проблема с молью, вы можете создать ловушку для моли своими руками. Наполните миску с хлопьями водой и выдавите несколько чайных ложек средства для мытья посуды, затем поставьте миску под источник света и оставьте свет включенным на ночь, выключив все остальные источники света в комнате. Мотыльков привлечет свет, и если они попадут в воду, они не смогут выбраться из-за остатков моющего средства.

Морозилка

Чтобы справиться с личинками, поместите поврежденные предметы одежды в глубокую морозильную камеру при -30 С на 3 дня, холод убьет яйца и личинки моли. Если предметы одежды большие (например, целый плед), им может потребоваться хранение в морозильной камере в течение двух или более недель.

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