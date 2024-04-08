Как избавиться от мух: эксперты назвали самый простой и безопасный способ

Чтобы навсегда избавиться от этих насекомых, вам понадобится всего три кухонных предмета.

С повышением температуры и официальным началом весны мы обнаруживаем в своих домах все больше и больше мух.

Мухам нужно лишь малейшее количество влаги, чтобы избежать обезвоживания, поэтому они могут оставаться в живых, даже просто выпивая конденсат со стен или окон.

Если не бороться с мухами, они могут распространять такие бактерии, как сальмонелла, брюшной тиф и кишечная палочка.

Эксперты Еxpress.co.uk утверждают, что от обычных домашних мух может быть сложно избавиться, особенно когда погода теплая, а окна и двери остаются открытыми. Использование химических пестицидов может быть очень эффективным, но некоторые беспокоятся о проблемах со здоровьем и ущербе для окружающей среды.

Но вы можете использовать естественный и безопасный метод, чтобы избавить свой дом от антисанитарных насекомых.

Для этого налейте в стакан примерно 2-3 см яблочного уксуса и несколько капель средства для мытья посуды. Накройте стакан полиэтиленовой пленкой. Закрепите полиэтиленовую пленку резинкой и проделайте небольшие отверстия сверху.

Мух привлечет уксус в стакане, и они залетят через отверстия. Однако мыло для посуды поможет мухам утонуть.

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