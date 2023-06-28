Как избавиться от мух и комаров: 6 простых и натуральных средств борьбы с насекомыми в доме

В теплое время года наши дома и квартиры штурмуют насекомые. Муравьи, комары, мухи, пауки и бабочки стремятся без приглашения проникнуть в наше жилище.

Бороться с насекомыми, которые проникают в наши дома, несмотря на москитные сетки и, казалось бы, плотно закупоренные щели, бывает непросто. Не всегда есть возможность воспользоваться сильнодействующими химикатами, особенно если в доме есть аллергики, дети и животные.

Поэтому Еxpress.co.uk поделились способами борьбы с насекомыми натуральными средствами от экспертов по интерьеру из Online-Bedrooms.

Поставьте сетки

Это первое и, пожалуй, самое важное, что вы можете сделать, чтобы избавиться от мух, бабочек и комаров. Сетки на окнах не спасут вас от абсолютно всех видов насекомых, но все же значительно улучшат ситуацию.

Распыляйте мятное масло

Эксперты по спальням сказали, что масло перечной мяты — это отличный и естественный способ отпугнуть насекомых, таких как пауки и комары. Просто добавьте немного масла перечной мяты в воду, смешайте, а затем используйте пульверизатор, чтобы распылить жидкость вокруг окон и дверей.

Посадите лаванду

Лаванда — еще один запах, который не нравится насекомым. Как и масло перечной мяты, добавьте капли масла лаванды в воду и распылите его по всему дому, чтобы держать вредителей в страхе. В качестве альтернативы домовладельцы могут разместить растения лаванды вокруг дома.

Выключайте свет

Убедитесь, что свет выключен, когда открываете окна, особенно после захода солнца. Многих жуков, особенно комаров, привлекает свет, и они летят к нему.

Включите вентилятор

Вентиляторы отгоняют мух и комаров, так как им не нравится движущийся воздух. Поставьте вентиляторы возле окна, чтобы они не проникали внутрь.

Поддерживайте чистоту

Насекомые любят грязную окружающую среду и будут прятаться в грязи и пищевых отходах, что затрудняет избавление от них. Содержите комнаты в чистоте и обязательно пылесосьте хотя бы раз в неделю, чтобы насекомые, такие как пауки, не успевали сплести паутину.

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