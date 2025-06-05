Как избавиться от муравьев в доме и саду: советы, которые действительно работают / © Credits

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Если вы однажды утром заметили этих мелких насекомых на кухонном столе или у раковины — не паникуйте. Издание Real Simple собрало эффективные методы борьбы с муравьями, которые помогут защитить ваш дом и сад без использования лишней химии.

Какие муравьи чаще всего появляются в доме

Существует более 12 000 видов муравьев, но лишь несколько из них имеют привычку проникать в человеческие дома. Самые распространенные — домашние муравьи и муравьи-плотники.

Пахучие домашние муравьи

Эти мелкие (до 3 мм) муравьи безопасны, но очень назойливы. Их любимая локация — кухня. Они любят сладкое и оставляют после себя характерный запах при раздавливании (отсюда и название). Их легко заметить благодаря дорожкам — целуются они не из романтики, а с целью обмена информацией об источниках пищи.

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Муравьи-плотники

Этот вид уже более опасен — муравьи питаются древесиной и способны нанести реальный вред мебели и конструкциям дома. Они похожи на термиты, но имеют тонкую талию и изогнутые усики. Если вы заметили мелкие проемы в подоконниках или стенах — возможно, это именно они.

Как избавиться от муравьев в помещении без использования химии

Иногда домашних средств бывает достаточно, чтобы отпугнуть нежелательных гостей. Станьте настоящим детективом — найдите, откуда муравьи заходят, и чем они питаются. Это первый шаг к победе.

Уксус против муравьев

Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1 в бутылке с распылителем. Обработайте этим раствором все места, где проходят муравьи — он уничтожает химические следы, по которым они ориентируются.

Барьер из пряностей

Создайте невидимый, но действенный барьер:

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Корица

Кукурузная мука

Кайенский перец

Молотый мел

Присыпьте этой смесью места входа — подоконники, щели в полу, пороги. Но помните о безопасности домашних питомцев: некоторые ингредиенты могут быть вредны для животных.

Цитрусовые шкурки

Сушеные апельсиновые или лимонные корки, смолотые в порошок, станут отличным природным репеллентом. Посыпьте им пути муравьев или просто оставьте в местах скопления.

Эфирные масла

Муравьи не выдерживают запаха:

Чайное дерево

Мяты перечной

Цитрусовых масел

Смешайте несколько капель эфирного масла с водой (¼ стакана воды и 7–10 капель масла), распылите смесь на дверные проемы, окна и плинтусы. Но если у вас есть кошки или собаки — проверьте, безопасны ли эти масла для них.

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Как бороться с муравьями во дворе

Даже если в доме чисто, муравьи могут вернуться из сада.

Устраните влагу. Муравьи-плотники ищут влажную древесину. Ремонт крыши, проверка подвалов, замена гнилых досок — все это снизит шансы на их поселение.

Мыльная вода. Если видите муравейник, залейте его горячей мыльной водой. Это уничтожит колонию без использования химикатов.

Если имеете дело с красными муравьями. Эти агрессивные виды могут жалеть и вызывать аллергию. Лучше не рисковать — обратитесь к профессионалам или используйте специальные приманки с инсектицидами, но следуйте инструкциям.

Когда следует обратиться к специалистам

Если:

Муравьев слишком много

Есть признаки повреждения древесины

Вы не можете обнаружить источник

– не пытайтесь все решить самостоятельно. Службы дезинсекции располагают необходимыми средствами для безопасной и эффективной обработки.

Профилактика — лучшее средство

Если вы не хотите ежегодно бороться с муравьями, соблюдайте несколько простых правил:

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Устраните протечку и стоячую воду

Поддерживайте чистоту на кухне

Не оставляйте еду и корм для животных открытыми

Следите за мусором — он должен быть герметично закрыт.

Держите растительность под контролем и не допускайте прикосновения к стенам

Закройте все трещины и проемы в фундаменте, окнах, дверях

Избавиться от муравьев — вполне реально. Немного внимательности, капелька терпения, несколько натуральных средств и вы снова будете наслаждаться уютом в доме. А еще лучше предупреждать проблему, чем ее решать.