Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике и морозильной камере

Неприятный запах в холодильнике – проблема, знакомая многим. Вы открываете дверцу, чтобы достать любимый напиток или что-то вкусное, а чувствуете устаревший кислый запах.

Даже если ваш дом сияет чистотой, холодильник, оставленный без должного внимания, может стать источником неприятного аромата. Хорошая новость: это исправимо, главное — правильно определить причину запаха и изменить подход к уходу за холодильником. Почему ваш холодильник или морозильная камера начинают неприятно пахнуть, рассказало издание Martha Stewart.

Основные источники запахов

Испорченная пища . Даже самый маленький кусочек разлагающегося продукта может распространять сильный запах.

. Даже самый маленький кусочек разлагающегося продукта может распространять сильный запах. Пролитая жидкость . Пролитый соус или сок создают среду для бактерий, провоцирующих вонь.

. Пролитый соус или сок создают среду для бактерий, провоцирующих вонь. Плесень . Влажность в холодильнике способствует росту плесени, что также сопровождается неприятным запахом.

. Влажность в холодильнике способствует росту плесени, что также сопровождается неприятным запахом. Грязные поверхности. Если холодильник не чистить регулярно, его внутренние поверхности могут накапливать загрязнение.

Если холодильник не чистить регулярно, его внутренние поверхности могут накапливать загрязнение. Поглощение запахов . Продукты с сильным ароматом, например лук или чеснок, могут оставлять запах даже после их употребления.

. Продукты с сильным ароматом, например лук или чеснок, могут оставлять запах даже после их употребления. Плохо закрытые контейнеры. Если еда хранится в открытой посуде, ее аромат быстро распространяется по всей камере.

Если еда хранится в открытой посуде, ее аромат быстро распространяется по всей камере. Неисправности техники. Повреждение уплотнений или неисправная система размораживания могут провоцировать запахи.

Что делать

Чтобы избавиться от неприятного запаха и предотвратить его возвращение, следуйте этим простым советам.

Опустите холодильник

Первый шаг – полностью опорожнить холодильник и морозильную камеру. Это позволит получить доступ ко всем поверхностям и определить источник запаха. Выложите все продукты на чистый стол и проверьте их состояние.

Тщательно очистите поверхности

Разнообразные народные средства, например кофейная гуща или уксус, могут частично помочь, но ничто не заменит глубокой очистки.

Смешайте воду с уксусом или используйте натуральное моющее средство.

Протрите внутренние поверхности влажной тканью из микрофибры, двигаясь сверху вниз.

Съемные полки и контейнеры промойте в теплой воде с мягким мылом.

Этот этап не только устраняет бактерии, но удаляет остатки запахов.

Проверьте и сортируйте еду

Перед тем как возвращать продукты на место, внимательно осмотрите каждый из них:

Выбросьте испорченную пищу, поскольку именно она часто является источником неприятного запаха.

Проверьте герметичность контейнеров, в которых хранятся продукты.

Оцените срок годности соусов, приправ и других долговременных продуктов.

Продукты, которые вызывают сильный аромат, например рыба или сыры, храните в плотно закрытых контейнерах.

Регулярно проводите профилактическую уборку

Очистить холодильник раз – это хорошо, но поддерживать его в чистоте гораздо важнее.

Уделите несколько минут еженедельно для протирки поверхностей и проверки продуктов.

Установите температуру на 4°C, чтобы замедлить развитие бактерий.

Размораживайте морозильную камеру каждые шесть месяцев, чтобы избежать накопления льда и запахов.

Используйте пищевую соду для поддержания свежести

Положите в холодильник открытую коробку с пищевой содой. Она отлично поглощает легкие пищевые запахи и обеспечивает свежесть между уборками.

Как избежать повторного появления запаха

Профилактика – лучшее средство борьбы с неприятными ароматами. Всегда храните продукты в герметичных контейнерах, выбрасывайте испорченную пищу и не забывайте регулярно проверять температуру холодильника.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить холодильник чистым и свежим. Это не только сделает вашу кухню более приятной, но и сохранит здоровье вашей семьи.

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