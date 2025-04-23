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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Как избавиться от ос в саду и не дать им вернуться

С первыми теплыми днями вместе с солнцем и ароматами цветов во двор приходят не только ожидаемые радости, но и нежелательные гости осы.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как избавиться от ос в саду и не дать им вернуться

Как избавиться от ос в саду и не дать им вернуться / © Associated Press

Эти жужжачие насекомые появляются как из ниоткуда, кружат над сладостями, лезут в стаканы с лимонадом и часто становятся причиной настоящей паники на семейных пикниках. Как же бороться с осами и сделать свой участок безопасным и уютным, рассказало издание Martha Stewart.

В чем опасность ос

Осы — это не только досадное украшение лета, но и потенциальная угроза, особенно для людей с аллергией на их укус. Они могут жалить несколько раз подряд, а некоторые из них чрезвычайно агрессивны. В мире существуют тысячи видов этих насекомых, и чаще всего на садовых участках встречаются несколько типичных:

  • Грязевые осы — спокойные одиночки, строящие гнезда из глины;

  • Бумажные осы — создают гнезда в виде перевернутого зонта под карнизами;

  • Желтые осы — маленькие агрессивные хищники, часто строящие свои дома под землей;

  • Шершни — самые большие и опасные, строят гнезда размером с арбуз.

Признаки, что осы уже поселились рядом

Если вы все чаще замечаете, как вокруг летней террасы или в кустах снуют жужжачие разведчики — это может свидетельствовать о наличии гнезда. Особое внимание обратите на:

  • Повышенное количество ос в воздухе;

  • Бумажные или глиняные гнезда под навесами, карнизами или в кустарниках;

  • Повреждение деревянных поверхностей — осы грызут древесину, чтобы строить гнезда.

Что привлекает ос в ваш сад

  • Еда и напитки: оставленные кусочки фруктов, капли сока или крошки из шашлыков — настоящий пир для ос.

  • Цветы: яркие ароматы и сладкий нектар — идеальная пища для взрослых особей.

  • Тепло и свет: осы ищут теплые и защищенные места для гнездования, особенно перед зимовкой.

Как предотвратить появление ос

Чтобы избежать нежелательных соседей, следует действовать на опережение.

  • Поддерживайте идеальную чистоту во дворе. После пикника — убирайте. Оставленная пища и липкие пятна — приглашение для ос.

  • Откажитесь от цветов с резким ароматом

  • Ограничьте количество ярких и душистых растений. Заместите на перечную мяту, чабрец, эвкалипт или цитронеллу — осы их терпеть не могут.

  • Закрывайте мусорные баки. Контейнеры для переработки и мусора должны быть плотно закрыты. Даже один открытый хрусталик сахара — это уже сигнал для насекомых.

  • Закрывайте щели и отверстия. Регулярно проверяйте дом, гараж, сарай и другие постройки. Осы могут проникнуть сквозь малейшую трещинку.

Натуральные средства против ос

  • Масло перечной мяты. Настоящий враг ос. Смешайте несколько капель эфирного масла в пульверизаторе и обработайте потенциальные места гнездования — карнизы, навесы, нижнюю часть мебели, кустарники.

  • Уксус и мыльная вода. Этот раствор уничтожает ос и их гнезда. Но осторожно: опрыскивать нужно вечером, когда насекомые менее активны и обязательно с защитной одеждой.

  • Фальшивое гнездо. Осы — очень территориальные. Повесив искусственное осиное гнездо (или сделанное собственноручно из мешочка), можно отпугнуть новых переселенцев.

Что делать, если осы уже поселились

Не паникуйте — но и не легковесьте. Если гнездо маленькое и доступное — можно осторожно убрать его вечером.

Осы — часть природы, но не обязательно часть вашего сада. Когда вы знаете, что их привлекает и отталкивает, можно не только избежать укусов, но и вернуть себе летнее пространство. Аромат мяты вместо паники, плотно закрытый контейнер вместо осиного улья и ни одна крылатая гостья не испортит вам отдых.

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