Как избавиться от пауков: советы, которые действительно работают / © Credits

Реклама

Осенью и зимой проблема становится особенно актуальной, ведь пауки ищут теплое, сухое и безопасное место для жизни. Это может не просто раздражать, но и пугать. Поэтому как от них избавиться без вреда для себя, детей и домашних животных, рассказало издание Martha Stewart.

Большинство видов, которые встречаются в украинских домах, не представляют никакой угрозы. Они скорее пугают видом, чем реально вредят. Однако есть исключения:

Паук отшельник — его укус может вызвать серьезные аллергические реакции, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Черная вдова — один из самых опасных видов, известный своим ядом. Ее укусы случаются редко, но требуют медицинской помощи.

В Украине такие виды встречаются крайне редко, однако знать о них полезно.

Реклама

Почему пауки появляются в доме

Осенью и в конце лета пауков видно чаще всего — это период их активности и поиска партнеров.

Зимой они тянутся к теплу и сухости, особенно если в доме есть другие насекомые, которыми они питаются.

Подвалы, чердаки, кладовые, щели в окнах и дверях — любимые места для их поселения.

Как избавиться от пауков

Удаляйте паутину. Регулярно проходите пылесосом по углам комнат, потолка и труднодоступных местах. Это не только убирает пауков, но и уничтожает их яйца. Ликвидируйте источники пищи. Если в доме есть комары, мухи или муравьи, для пауков это приглашение «на обед». Избавился от этих насекомых и пауков станет значительно меньше. Используйте ловушки. Клеевые ловушки можно расставить в местах, где часто появляются пауки. Если вы гуманист, накройте паука банкой и осторожно вынеси его на улицу. Сделайте натуральный репеллент. Эфирное масло мяты, лаванды или кедра — естественный способ отпугивать пауков. Достаточно несколько капель масла растворить в воде и распылить возле окон, дверей и в углах. Альтернатива — раствор воды с уксусом (1:1).

Как предотвратить появление пауков

Запечатайте щели и трещины. Используйте герметик вокруг окон, дверей, труб и вентиляций.

Выключайте наружное освещение на ночь. Свет привлекает насекомых, а за ними и пауков.

Регулярно убирайте. Чистота в подвале, на чердаке и в гараже уменьшает количество мест, где могут прятаться пауки.

Ухаживайте за садом, не позволяйте веткам деревьев или кустов касаться стен дома, это «мостик» для пауков в ваш дом.

На самом деле пауки больше пугают нас, чем вредят. Они — естественные «санитары» дома, ведь уничтожают других насекомых. Но если их слишком много или они появляются в спальнях и детских комнатах, лучше все же принять меры.

Чтобы избавиться от пауков, не обязательно сразу покупать химию. Достаточно поддерживать чистоту, закрывать доступ в дом и использовать простые натуральные средства. Так вы сохраните спокойствие, красоту дома и избежите нежелательных «соседей».