Как избавиться от пятен от томатного соуса на пластиковой посуде / © Credits

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Приготовление больших порций пасты, соусов или рагу — это всегда о комфорте и заботе о себе. Но после кулинарного удовольствия часто остается менее приятный «побочный эффект»: пластиковые контейнеры с желто-оранжевыми следами от томатов. Однако, по данным информации Martha Stewart, существует простой и доступный способ вернуть контейнерам чистоту без агрессивной химии и изнурительного трения.

Дело не только в цвете продукта, но и в химии самого пластика. Он имеет свойство впитывать пигменты и кислотность томатных соусов, особенно если еда была горячей или разогревалась в микроволновке. Однако хорошая новость в том, что проблему можно решить и даже предупредить.

Как убрать пятна от томатов

Стоит использовать простую смесь из трех ингредиентов, которые обычно есть на каждой кухне: пищевая сода, средство для мытья посуды и вода. Базовый рецепт выглядит следующим образом:

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пищевая сода — 2 ст. л

вода — 1 ч. л

моющее средство ¼ ч. л

Все ингредиенты смешивают сразу в контейнере до образования пасты, после чего поверхность тщательно протирают. Смесь оставляют минимум на 15 мин, а затем снова очищают и промывают. При необходимости процедуру можно повторить.

Некоторые эксперты также советуют добавить несколько капель лимонного сока. Его естественная кислотность помогает расщеплять пигменты и усиливает действие соды.

Как предотвратить появление пятен

Лучший способ борьбы с пятнами — их профилактика. Для блюд с томатами рекомендуется использовать стеклянную или керамическую посуду, которая не впитывает пигменты.

Если у вас контейнер со стеклянной основой и пластиковой крышкой, стоит оставлять немного пространства между соусом и крышкой, чтобы избежать прямого контакта. Еще один экологический лайфхак — повторно использовать стеклянные банки из-под соусов. Их легко мыть и они прекрасно подходят для хранения домашних блюд.

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Пятна от томатов — не приговор для любимой посуды. Достаточно простого домашнего средства и правильных привычек хранения пищи, чтобы пластиковые контейнеры оставались дольше чистыми.

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