Как избавиться от сорняков между плиткой натуральными способами

И хотя химические средства кажутся самым простым решением, все больше людей отказываются от агрессивных гербицидов в пользу натуральных методов. Не только из-за заботы об экосистеме, но и из-за желания сделать пространство вокруг дома более безопасным и «живым».

Оказывается, избавиться от сорняков между плиткой можно и без синтетических средств, с помощью простых вещей, которые уже есть дома, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Сорняки — мастера появляться именно там, где их никто не ждет, как вот между плиткой, в трещинах дорожек, на стыках брусчатки или даже в миниатюрных щелях двора. И дело не только в эстетике. Со временем растения могут разрушать покрытие, задерживать влагу и создавать ощущение неухоженного пространства.

Начните с ручного удаления

Первый и важный шаг — механическая очистка. Если оставить корни, сорняк почти гарантированно прорастет снова. Поэтому важно:

выдергивать растение максимально глубоко

по возможности использовать специальный нож или инструмент для прополки

удалять не только верхнюю часть, но и корневую систему

Именно ручная очистка создает базу для всех последующих методов.

Кипяток

Иногда самые эффективные решения можно буквально найти на кухне. Кипяток помогает быстро повредить сорняки между плиткой. Достаточно просто осторожно вылить горячую воду сразу на растение.

Впрочем, есть нюанс, кипяток действует преимущественно на поверхностную часть сорняка и не всегда уничтожает корень. Поэтому метод лучше сочетать с ручным удалением или другими натуральными средствами.

Пищевая сода

Пищевая сода — еще один популярный домашний метод. Соль в составе соды высушивает растение, из-за чего оно теряет способность удерживать влагу. Использовать ее можно двумя способами:

непосредственно посыпать сорняк

смешать с водой и нанести как спрей

Лучше всего сода работает в сухую безветренную погоду.

Соль

Соль работает по похожему принципу и высушивает сорняк. Но здесь важно не переусердствовать. Чрезмерное использование соли может повредить брусчатку, изменить цвет натурального камня или вызвать эрозию материала.

Стоит использовать разведенный раствор 1 части соли и 3 частей воды. Такой вариант менее агрессивный для покрытия и почвы.

Уксус

Белый дистиллированный уксус давно стал звездой домашней уборки, но он работает и в саду. Его уксусная кислота разрушает клеточные стенки растения и обезвоживает сорняк.

Для лучшего эффекта следует смешать уксус с несколькими каплями средства для мытья посуды, это помогает раствору лучше задерживаться на листьях. Процедуру желательно повторять регулярно, примерно раз в две недели.

Важный нюанс

Уксус, соль, сода и кипяток не различают сорняки от декоративных растений. Поэтому наносить их нужно очень точечно и избегать контакта с цветами, газоном и садовыми растениями.

Растения вместо сорняков

Один из самых интересных способов профилактики — высадить между плиткой почвопокровные растения. Такие растения конкурируют с сорняками за воду и питательные вещества и не оставляют им пространства для роста. Особенно хорошо они подходят для садовых дорожек и зон с небольшой нагрузкой.

Современный уход за двором все больше движется в сторону естественности, без агрессивной химии и «быстрых решений», которые вредят экосистеме. И борьба с сорняками между плиткой не исключение.

