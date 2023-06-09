Как избавиться от сорняков: простой и действенный способ

Сорняки очень активны в конце весны и в начале лета, и именно в это время с ними нужно бороться, если вы не хотите потом иметь много проблем.

Сорняки прорастают из семян весной и зацветают в летние месяцы. Затем они дадут семена, прежде чем отмирать зимой.

Изгнание сорняков может быть трудным, особенно для тех, кто не готов провести "лето на коленях" с цапкой в руках.

Использовать химикаты для уничтожения сорняков - не лучшая идея, потому что гербициды могут убить другие растения. Но выход есть! Опытные садоводы поделились с Еxpress.co.uk способами борьбы с сорняками естественными методами.

Начинайте уничтожать сорняки как можно раньше

Хитрость в борьбе с сорняками заключается в том, чтобы уничтожить их, когда они еще молоды. Прополка всегда является сложной и трудоемкой задачей, но наш совет — рыхлить землю всякий раз, когда вы можете это сделать.

Когда вы рыхлите почву, вы уничтожаете сорняки иногда до того, как их можно заметить. Это значительно упрощает прополку, молодые сорняки на взрыхленной почве очень быстро выгорают на солнце или на ветру.

Пользуйтесь острой мотыгой

Как избавиться от сорняков / Фото: Credits

Регулярно затачивайте край вашей мотыги, и она легко прорежет однолетние сорняки, не слишком беспокоя почву и любые другие растения вокруг. Использование мотыги означает, что садовникам не нужно наклоняться и выдергивать сорняки вручную.

Широкое лезвие мотыги также можно использовать для отделения множества различных корней и стеблей.

Если сорняков много и они занимают большую площадь, садоводы могут сначала косить сорняки, а затем перекапывать почву.

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