Как избавиться от царапин на деревянном полу: действенные советы

Как избавиться от царапин на деревянном полу / © Associated Press

Хорошая новость заключается в том, что не обязательно вызывать мастера или шлифовать всю поверхность. Есть простые домашние способы, которые помогут вернуть блеск вашему деревянному полу и именно о них рассказало издание Martha Stewart.

Царапины — это не только эстетическая проблема. Если повреждается верхнее покрытие, древесина под ним остается беззащитной. Из-за этого туда попадают грязь и влага, а со временем дерево может деформироваться, потемнеть или даже начать гнить. Поэтому любые повреждения лучше сразу исправлять.

Метод грецкого ореха

Обычный грецкий орех может стать вашим маленьким секретом для ухода за деревом. Его природные масла и пигменты прекрасно маскируют легкие царапины.

Как это сделать:

Очистите пол мягкой микрофибровой тряпкой. Разломайте орех пополам. Медленно потрите им место повреждения по направлению волокон. Оставьте на несколько минут, чтобы масла впитались. Отполируйте участок чистой сухой тряпкой.

Результат: светлые царапины буквально «исчезают» на глазах.

Масло и уксус

Для более глубоких царапин поможет смесь оливкового масла и уксуса. Масло заполняет царапину, а уксус очищает и слегка затемняет открытый участок дерева.

Рецепт:

оливковое масло ½ стакана

уксус ½ стакана

Как использовать:

Смешайте ингредиенты. Смочите в смеси мягкую ткань. Аккуратно втирайте жидкость в царапину по направлению волокон. Удалите остатки смеси чистой салфеткой.

Можно повторять несколько раз, иногда нужно немного терпения, чтобы более глубокие повреждения «исчезли».

Восковой лайфхак

Если у вас есть цветной воск или специальный восковой карандаш для дерева, используйте его. Это быстрый способ замаскировать царапины и не повредить покрытие.

Как сделать:

Выберите цвет воска, который соответствует оттенку вашего пола. Слегка подогрейте воск феном. Заполните им царапину. Отполируйте участок микрофиброй.

После застывания воска не стоит сразу ходить по полу, дайте ему «отдохнуть» несколько часов.

Метод со стальной шерстью (ватой)

Этот метод лучше оставить для старых или масляных покрытий. Если у вас полиуретановый лак, лучше воздержаться от этого метода. Но если поверхность позволяет, стальная шерсть поможет убрать более глубокие царапины.

Как действовать:

Очистите поверхность. Сперва протестируйте метод в незаметном месте. Очень осторожно потрите царапину мелкой стальной шерстью по волокну дерева. Удалите пыль, нанесите тонкий слой воска или масла. Отполируйте до блеска.

Внимание: после работы стальную шерсть нужно сразу смочить водой или положить в металлическую банку, ведь сухая, пропитанная маслом шерсть может самовоспламениться.

Как предотвратить новые царапины

Приклейте мягкие войлочные накладки на ножки мебели.

Регулярно подстригайте когти домашним любимцам.

Не ходите по полу в уличной обуви.

Ежедневно убирайте пыль и песок, они главные «враги» покрытия.

Деревянный пол — это живая поверхность, которая со временем приобретает свой характер. Но царапины не должны быть его частью. Немного терпения, правильные средства и ваш паркет снова будет выглядеть, будто его только что положили.