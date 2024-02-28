Как избавиться от улиток и слизней на садовом участке: рецепт простого и натурального средства

Слизни и улитки могут сеять хаос в садах большую часть года, поедая растения. Чтобы остановить это, существует самодельный спрей, который специалисты рекомендуют делать садоводам.

Слизни и улитки активны большую часть года, но особую проблему они представляют весной, когда у них много молодняка. Садовые улитки и слизни поедают овощи и декоративные растения, особенно саженцы и растения с молодыми и мягкими листьями. Слизни и улитки в основном активны после наступления темноты, особенно когда тепло и влажно. Они могут быстро поедать и уничтожать самые разные растения.

Эксперт в области садоводства поделился с читателями Еxpress.co.uk поделился, как избежать появления слизней и улиток в сад.

Один из лучших способов, который поддерживают некоторые из самых опытных селекционеров и производителей, — это водный раствор чеснока. Это естественный способ отпугнуть как слизней, так и улиток, который не причинит никакого вреда окружающей среде.

Как уничтожить слизней и улиток / Фото: Credits

Чтобы приготовить этот домашний спрей, начните с кипячения двух полных головок чеснока в кастрюле с водой. Раздавите каждый зубчик, чтобы выжать как можно больше чесночного сока. Процедите раствор через сито и приготовьте раствор смешав две столовые ложки чесночного отвара с пятью литрами воды. Используйте это средство для опрыскивания или полива растений один раз в неделю и после дождя, если они хотите получить наилучшие результаты.

Как уничтожить слизней и улиток / Фото: Credits

Опрыскивать сад следует до октября. После этого слизни и улитки становятся менее активными.

Храните воду на улице, в сухом прохладном месте или в холодильнике. Однажды приготовленный раствор можно использовать в течение всего сезона.

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