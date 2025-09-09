Как избавиться от неприятного запаха кроссовок: советы, которые действительно работают

Как избавиться от зловонного запаха кроссовок / © Getty Images

Причина возникновения зловонного запаха проста — тепло и влага создают идеальную среду для размножения бактерий. К счастью, существуют проверенные способы, которые помогут освежить кроссовки и предотвратить появление «аромата», который портит настроение, об этом рассказало издание Real Simple.

Как очистить кроссовки

Стирка в стиральной машине

Если производитель позволяет, постирайте кроссовки в теплой воде с небольшим количеством стирального порошка и добавьте стакан белого уксуса. Уксус не только борется с бактериями, но и нейтрализует запахи.

Важно: никогда не добавляйте кондиционер для белья, ведь он может разрушить ткани с функцией отвода влаги.

Сушка на солнце

После стирки оставьте обувь высыхать естественным путем. Лучше всего, на свежем воздухе под солнечными лучами, ведь ультрафиолет обладает антибактериальными свойствами.

Не сушите в сушилке или возле батареи, высокая температура повреждает клей и материал.

Альтернативные методы очистки

Если кроссовки нельзя стирать, протирайте внутреннюю поверхность раствором уксуса (1:2 с водой).

Для замши и кожи используйте специальные спреи-антисептики, которые не вредят материалу.

Как предотвратить появление запаха

Правильные носки

Выбирайте спортивные носки из синтетических тканей с добавлением серебряных нитей или антибактериальной пропитки. Они лучше отводят влагу и предотвращают развитие бактерий.

Чередование обуви

Не носите ежедневно одну и ту же пару, дайте кроссовкам хотя бы сутки, чтобы они «отдохнули» и полностью высохли.

Использование поглотителей влаги

Насыпьте в кроссовки немного пищевой соды и оставьте на ночь. Утром встряхните и пропылесосьте остатки.

Вместо соды можно использовать специальные дезодоранты-гранулы для обуви.

Простой лайфхак — вложить внутрь лист газеты, он быстро заберет влагу и запах.

Уход перед хранением

Если вы планируете убрать кроссовки на сезон:

обязательно предварительно почистите их;

полностью высушите;

набейте внутрь газетами или мешочками с силикагелем;

храните в сухом месте в тканевом мешке, а не в полиэтиленовом пакете.

Советы

Используйте антибактериальные стельки, ведь их можно стирать или менять каждые несколько месяцев.

Обрабатывайте обувь антисептическим спреем после интенсивной тренировки.

Если запах очень стойкий, попробуйте положить кроссовки на ночь в морозильную камеру, в пакете. Холод убивает большинство бактерий.

Избавиться от неприятного запаха кроссовок реально, для этого достаточно совместить регулярный уход, правильные условия хранения и несколько простых лайфхаков. И помните, что профилактика всегда легче, чем борьба с проблемой.