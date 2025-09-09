ТСН в социальных сетях

Как избавиться от неприятного запаха кроссовок: советы, которые действительно работают

У нас у всех есть любимая пара кроссовок, удобных, стильных, таких, которые подходят и к прогулке, и к тренировке. Но есть одна проблема, со временем даже самая лучшая обувь начинает издавать неприятный запах.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как избавиться от зловонного запаха кроссовок

Как избавиться от зловонного запаха кроссовок / © Getty Images

Причина возникновения зловонного запаха проста — тепло и влага создают идеальную среду для размножения бактерий. К счастью, существуют проверенные способы, которые помогут освежить кроссовки и предотвратить появление «аромата», который портит настроение, об этом рассказало издание Real Simple.

Как очистить кроссовки

Стирка в стиральной машине

Если производитель позволяет, постирайте кроссовки в теплой воде с небольшим количеством стирального порошка и добавьте стакан белого уксуса. Уксус не только борется с бактериями, но и нейтрализует запахи.

Важно: никогда не добавляйте кондиционер для белья, ведь он может разрушить ткани с функцией отвода влаги.

Сушка на солнце

После стирки оставьте обувь высыхать естественным путем. Лучше всего, на свежем воздухе под солнечными лучами, ведь ультрафиолет обладает антибактериальными свойствами.

Не сушите в сушилке или возле батареи, высокая температура повреждает клей и материал.

Альтернативные методы очистки

  • Если кроссовки нельзя стирать, протирайте внутреннюю поверхность раствором уксуса (1:2 с водой).

  • Для замши и кожи используйте специальные спреи-антисептики, которые не вредят материалу.

Как предотвратить появление запаха

Правильные носки

Выбирайте спортивные носки из синтетических тканей с добавлением серебряных нитей или антибактериальной пропитки. Они лучше отводят влагу и предотвращают развитие бактерий.

Чередование обуви

Не носите ежедневно одну и ту же пару, дайте кроссовкам хотя бы сутки, чтобы они «отдохнули» и полностью высохли.

Использование поглотителей влаги

  • Насыпьте в кроссовки немного пищевой соды и оставьте на ночь. Утром встряхните и пропылесосьте остатки.

  • Вместо соды можно использовать специальные дезодоранты-гранулы для обуви.

  • Простой лайфхак — вложить внутрь лист газеты, он быстро заберет влагу и запах.

Уход перед хранением

Если вы планируете убрать кроссовки на сезон:

  • обязательно предварительно почистите их;

  • полностью высушите;

  • набейте внутрь газетами или мешочками с силикагелем;

  • храните в сухом месте в тканевом мешке, а не в полиэтиленовом пакете.

Советы

  • Используйте антибактериальные стельки, ведь их можно стирать или менять каждые несколько месяцев.

  • Обрабатывайте обувь антисептическим спреем после интенсивной тренировки.

  • Если запах очень стойкий, попробуйте положить кроссовки на ночь в морозильную камеру, в пакете. Холод убивает большинство бактерий.

Избавиться от неприятного запаха кроссовок реально, для этого достаточно совместить регулярный уход, правильные условия хранения и несколько простых лайфхаков. И помните, что профилактика всегда легче, чем борьба с проблемой.

