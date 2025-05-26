Как избавиться от ворса на одежде без липкого роллера: 9 способов, действительно работающих / © Credits

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Обычно на помощь приходит липкий роллер или специальная щетка, но что делать, когда под рукой нет ни одного из них. Не паникуйте — есть несколько проверенных способов справиться с ворсом с помощью подручных средств. Издание Real Simple рассказало, как сохранить одежду чистой и стильной — даже без специальных средств.

Бритва — ваш неожиданный союзник

Обычная одноразовая бритва, которую вы используете для бритья, может стать отличным инструментом для удаления ворса. Все, что нужно — аккуратно провести ею по ткани короткими, мягкими движениями. Избегайте слишком сильного нажатия, чтобы не повредить материал. Этот метод особенно хорошо подходит для трикотажа, флиса и плотного хлопка. Не используйте бритву на тонких тканях, таких как шелк или шифон.

Совет: сперва протестируйте метод на незаметном участке одежды.

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Клейкая или упаковочная лента

Если роллера под рукой нет, но где-то завалялся скотч или упаковочная лента — вы спасены. Обмотайте ленту вокруг ладони липкой стороной наружу и прижимайте ее к ткани и снимайте ворс. После каждого касания заменяйте ленту новой, чтобы ворс не переносился назад.

Салфетки для сушилки — не только для приятного аромата

Салфетки, обычно используемые в сушильных машинах, обладают антистатическими свойствами, благодаря которым они эффективно уменьшают электростатическое притяжение ворса к ткани. Просто протрите одежду салфеткой — и ворсинки исчезнут. Этот способ отлично работает для одежды из синтетических тканей, в частности полиэстера.

Белый уксус — естественная альтернатива кондиционера

Во время стирки добавьте ½ стакана белого дистиллированного уксуса в отсек для смягчителя ткани. Уксус не только смягчает ткань, но и предотвращает образование ворса, особенно на полотенцах, свитерах и постельном белье. Кроме того, это экологически безопасный вариант, не оставляющий запаха после полоскания.

Влажная губка — быстрое решение для влажной чистки.

Слегка влажная (не мокрая!) кухонная губка поможет собрать ворс из одежды. Протирайте ткань мягкой стороной губки в одном направлении, чтобы не растереть ворсинки. Этот метод идеально подходит для джинсов, хлопка и плотных материалов.

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Антистатический спрей — профилактика ворса

Большое количество ворса появляется из-за статического электричества. Используйте антистатический спрей на одежде перед выходом из дома или после стирки. Он уменьшает притяжение пыли, пуха и ворса и может существенно улучшить внешний вид вещей, особенно зимой. Выбирайте спрей без агрессивных химикатов, безопасный для кожи.

Сушка на открытом воздухе — старый добрый способ

Сушите одежду естественным способом — на вешалке или веревке. Это снижает трение между тканями, а значит — уменьшает количество ворса.

Резиновые перчатки — неожиданное оружие против ворса

Смоченные резиновые перчатки создают статический эффект, помогающий «вытягивать» ворс из ткани. Просто наденьте перчатки, слегка увлажните их водой и проведите по ткани круговыми движениями. Вы увидите, как ворсинки начинают собираться в шарики, которые легко снять руками.

Бритва для ткани — если она все же есть под рукой

Хотя мы говорим о способах без специальных средств, не можем обойти один из самых эффективных инструментов — бритву для ткани. Если у вас она есть — пользуйтесь! Она бережно снимает ворс и пыль без ущерба для ткани. Но будьте внимательны: деликатные ткани, например кашемир или меринос, могут пострадать, если использовать устройство неправильно. Тестуйте на незаметном участке.

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Что поможет предотвратить появление ворса

Стирайте одежду наизнанку

Избегайте стирки ворсистых вещей (например, махровых полотенец) вместе с гладкими тканями

Используйте мешочки для стирки мелких вещей

Не перегружайте стиральную машину

Регулярно очищайте фильтр сушилки

Ворс — это не приговор вашей одежды. Даже без липкого роллера в вашем арсенале есть способы, чтобы быстро и эффективно вернуть вещам аккуратный вид.