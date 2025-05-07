Как избавиться от вредителей на японских кленах: рецепт простого и эффективного средства

Японский клен

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Японские клены преуспевают, если их посадить в прохладном, слегка затененном месте, защищенном от сильных ветров и палящего солнца. Щедрая мульча из хорошо перепревшего органического удобрения помогает удерживать влагу и подавлять сорняки, тогда как регулярный полив, особенно в течение первого лета, важен для формирования здоровой корневой системы.

Однако даже при таком уходе клен все еще может быть уязвим к вредителям, в частности тли, которая вызывает такие проблемы, как медвяная роса. Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, как от них избавиться.

Когда на растения нападают насекомые, на них появляется падь — прозрачная или янтарная, липкая, сахаристая жидкость, выделяемая насекомыми, такими как тли, щитовки и мучнистые черви, которые питаются соком растений.

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Тли, а именно зеленые мухи и мошки, сначала появляются на сочных, нежных молодых побегах. По мере роста колонии они распространяются на нижнюю сторону молодых листьев.

Если не лечить, падь может привлекать плесень сажистую, которая выглядит как «черный или пылевой слой на поверхности листьев». Это не убьет ваше дерево, но может повлиять на фотосинтез и сделать ваш клен немного усталым.

Сильное заражение высасывающими сок насекомыми также может замедлить рост, исказить листья и в крайних случаях ослабить молодые деревья.

Как избавиться от тли на японских кленах

Однако от нее легко избавиться с помощью мыла и воды. Сильная струя воды из садового шланга может выбить тлю и щитовки.

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Если у вас нет шланга, эксперт отмечает, что вы можете уничтожить многих тлей, проведя указательным и большим пальцами по листьям и побегам.

Поливайте листья воронкой, чтобы смыть мертвую тлю. Распылитель для этого еще более эффективен.

Предотвратить появление вредителей на ваших японских кленах также легче, чем вы думаете. Мастера садоводства предлагают разводить одну чайную ложку средства для мытья посуды в двух литрах воды.

Считается, что разведенное средство для мытья посуды закупоривает тлю и приводит к его гибели, но не оказывает негативного влияния на сами растения.

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Для наилучших результатов сосредоточьтесь на опрыскивании новых побегов и нижней стороне листьев.

Также эффективно использовать искусство отвлечения внимания, чтобы отпугнуть вредителей от кленов. Эксперты отмечают, что основными «потребителями» тли являются божьи коровки, журчалки и златоглазки. Поощряйте их в своем саду, посадив бархатцы и календулу.

Крапива также хорошо привлекает насекомых, питающихся тлей. Эти насекомые привлекают виды тлей, которые колонизируют крапиву, но не поражают другие садовые растения.