Как избавиться от запаха еды: 10 способов наполнить дом приятным ароматом

Как сделать так, чтобы на кухне всегда хорошо пахло, независимо от того, что вы готовите? Попробуйте один из этих простых приемов.

Нет ничего лучше запаха вкусной еды, приготовленной дома, но некоторые запахи могут стать неприятными, если их оставить надолго. Такие ингредиенты, как рыба, сильные специи, лук и чеснок, часто становятся виновниками появления нежелательных запахов на кухне. Канун Нового года - это самое загруженное время года для наших кухонь, ведь мы готовим праздничные застолья. Естественно, со временем вы можете устать от постоянного запаха еды и захотите наполнить кухню и весь дом другими более приятными ароматами.

К счастью, сделать так, чтобы в доме хорошо пахло после приготовления еды, не так уж и сложно. Эксперты Woman&home назвали 9 способов, с помощью которых вам будет легко избавиться от нежелательных запахов.

Уборка во время готовки

9 способов наполнить дом приятным ароматом / Фото: Credits

Самый простой способ предотвратить появление запахов еды — это как можно скорее устранить все следы еды с помощью уборки.

Убирайтесь во время приготовления пищи, быстро протирая поверхности от пролитой жидкости или жира. Позже вы можете очистить кухонные шкафы от жира с помощью пищевой соды, но во время приготовления пищи достаточно быстрой протирки.

Ополосните и вымойте сковороды, формы для запекания или посуду, которая вам больше не понадобится, когда вы продолжаете готовить. Это предотвратит накопление частиц пищи и накопление запахов с течением времени.

Зажгите свечи

Лучшие ароматические свечи могут значительно улучшить аромат в любой комнате, но какой аромат лучше всего подойдет для приятного запаха на кухне? Нет никаких сомнений, что на кухне, как правило, лучше всего работает цитрусовый аромат.

Проветривайте чаще

Вентиляция является ключом к устранению запахов в любом помещении, поскольку запахи рассеиваются по мере циркуляции свежего воздуха. Одним из наиболее важных факторов предотвращения образования неприятных запахов является обеспечение достаточной вентиляции на всей кухне. Убедитесь, что поток воздуха проходит по всей кухне, чтобы запахи не застаивались.

При приготовлении пищи на кухне наиболее эффективный способ избавиться от стойких запахов — использовать вытяжку во время приготовления и в течение короткого времени после него, чтобы обеспечить эффективную фильтрацию воздуха с помощью вентилятора.

Если у вас нет вытяжки, не беда, потому что вы все равно сможете достаточно проветривать кухню. Один из лучших способов сделать это — открыть окна, устроив по возможности небольшой сквозняк. Это не только избавит от нежелательных запахов, но и поможет улучшить качество воздуха в помещении.

Приготовьте "глинтвейн" без вина

Некоторые ингредиенты, которые могут лежать у вас дома, могут оказаться эффективными натуральными дезодораторами. Цедра цитрусовых - лимона и апельсина - или палочки корицы и гвоздика — все это станет отличным освежителем воздуха, если будет вариться на плите в кипящей воде.

Вы также можете использовать диффузоры эфирных масел или автоматические освежители воздуха. Однако важно иметь в виду, что перекрытие запаха чем-то более приятным не устранит причину запаха.

Воспользуйтесь содой

9 способов наполнить дом приятным ароматом / Фото: Credits

Чистка пищевой содой стала невероятно популярной из-за ее естественной способности удалять жир, а также поглощать даже самые стойкие запахи готовящейся пищи – вот почему чистка духовки пищевой содой настолько эффективна.

Пищевая сода — чрезвычайно универсальное и доступное чистящее средство. Ее можно использовать для множества целей, включая борьбу с запахом. Если неприятный кухонный запах исходит из холодильника, вы можете оставить небольшую миску с пищевой содой открытой на верхней полке, и она впитает неприятные запахи.

Вы также можете оставить соду на столешнице, если не можете найти источник неприятного запаха. Просто зачерпните пару столовых ложек пищевой соды в миску, оставьте ее на столешнице, в идеале рядом с источником запаха, и оставьте на ночь. Гранулы естественным образом поглощают и нейтрализуют любые нежелательные запахи, все еще присутствующие в воздухе.

Проверьте мусорные ведра

Неудивительно, что мусорные контейнеры являются одними из самых частых источников неприятных запахов на кухне – будь то обычные отходы, пищевые контейнеры или вторсырье. Важно регулярно выносить мусор, чтобы избежать скопления пищевых отходов и связанных с ними запахов.

Есть несколько простых приемов, которые можно использовать, чтобы избавиться от запаха мусорного ведра. Пакеты с мусором часто склонны к протеканию, поэтому, положите на дно ведра шарики из пищевой соды или ватные шарики, пропитанные эфирными маслами. Это поможет нейтрализовать неприятные запахи и впитать влагу.

Также можно насыпать соль на дно мусорного ведра, соль может поглощать любые жидкости, вызывающие неприятные запахи, а также поглощает некоторые запахи. Это также является хорошим способом уничтожения любых бактерий или насекомых в мусорном ведре.

Пользуйтесь крышками

Закрывать крышки на кастрюлях во время готовки — это не только отличный способ снизить влажность в доме, это также может помочь ограничить распространение резких запахов пищи.

Содержите раковину в чистоте

9 способов наполнить дом приятным ароматом / Фото: Credits

Очистка сливного отверстия кухонной раковины и поддержание чистоты в зоне мойки необходимы для создания приятного запаха на кухне. Регулярный слив смеси уксуса или пищевой соды с горячей водой в канализацию — это простой и эффективный метод устранения стойких запахов и поддержания свежего запаха на кухне.

И уксус, и пищевая сода действуют как естественные дезодоранты и помогают расщеплять органические вещества, предотвращая появление неприятных запахов в вашей водопроводной системе.

Попробуйте наполнить раковину небольшим количеством кипятка и ломтиками лимона, которые действуют как естественный дезодорант, оставляя на кухне свежий цитрусовый аромат.

Не оставляйте немытую посуду

Подобно мытью кухонных принадлежностей на ходу не менее важно мыть посуду сразу после еды. Не складывайте посуду в раковину, как бы это ни было заманчиво после того, как вы потрудились над горячей плитой, а затем сытно поужинали. Это приведет к тому, что частицы еды будут задерживаться дольше, и со временем на кухне появится неприятный запах.

Вымойте посуду, стараясь при этом не засорить слив кухонной раковины. Если у вас есть посудомоечная машина, включите ее, как только загрузите всю грязную посуду.

Очищайте кухонную технику

9 способов наполнить дом приятным ароматом / Фото: Credits

Повседневные приборы, которые вы используете для приготовления пищи, могут сохранять стойкий запах еды, если их оставить грязными. Поэтому чистка духовки, плиты и микроволновой печи — все это важные дела, которые помогут сделать вашу кухню приятно пахнущей.

9 способов наполнить дом приятным ароматом

Поскольку духовка и плита являются двумя часто используемыми приборами, их следует тщательно чистить раз в месяц.

Люди часто забывают о микроволновой печи. Раз в месяц ставьте в микроволновую печь миску с водой и небольшим количеством лимона на минуту или две, чтобы нейтрализовать запахи и удалить стойкие пятна, чтобы их можно было легко вытереть.

В конечном счете, создание приятного запаха на кухне в любое время путем устранения запахов готовящейся еды — это баланс между эффективной уборкой, стратегическим использованием ингредиентов, уничтожающих запахи, и правильной вентиляцией. Правильное обращение с этими элементами может помочь сохранить на кухне неизменно приятный аромат.

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