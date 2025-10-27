Как избавиться от затхлого запаха в подвале: простые лайфхаки, которые действительно работают / © Credits

Затхлые запахи — это следствие активности микроорганизмов, которые живут во влажной среде, об этом рассказало издание Martha Stewart. Они выделяют летучие соединения, из-за которых появляется характерный «землистый» запах. Хорошая новость заключается в том, что избавиться от него реально, достаточно найти источник, убрать влагу и освежить пространство.

Если виновата влага

Подвалы — магниты для влаги, туда просачивается дождевая вода, поднимается конденсат, случаются мелкие утечки. Все это создает рай для бактерий и плесени. Вот что советуют специалисты по очистке воздуха и контролю влажности:

Установите осушитель воздуха. Он уберет избыточную влагу и стабилизирует микроклимат.

Выбирайте умный термостат. Современные модели измеряют уровень влажности в реальном времени.

Сразу вытирайте воду. Любой разлитый чай, лужа после дождя или конденсат — это будущая плесень.

Регулярно проверяйте трубы и стены. Даже микротрещина может добавить сырости.

Закрывайте окна во время дождя. Влага с улицы легко попадает внутрь.

Поддерживайте водостоки. Забитые желоба направляют воду сразу в фундамент.

Улучшите вентиляцию. Открытые двери, вентиляторы и чистые решетки вентиляции творят чудеса.

Меньше ковров, они удерживают влагу, поэтому замените их на плитку или винил.

Храните вещи в пластиковых контейнерах. Картон и ткань «впитывают» запахи.

Совет: даже невидимая влага за стеной может быть причиной запаха. Используйте влагомер или обратитесь к специалисту, если не уверены.

Если причина — плесень или грибок

Плесень — это не просто пятно, это живой организм, который быстро размножается. Плесень — предупреждение перед большой проблемой.

Обработайте поверхности раствором воды с отбеливателем или специальным средством.

Регулярно пылесосьте и протирайте пыль. Споры плесени оседают вместе с пылью.

Мойте ткани. коврики, шторы, одеяла — все, что может удерживать запахи.

Уберите лишнее. Чем меньше беспорядка, тем легче поддерживать чистоту.

Обновите фильтры в системе отопления. Используйте модели с рейтингом MERV, который подходит для вашей системы.

Выберите очиститель воздуха с HEPA-фильтром. Он задерживает мельчайшие частицы.

Ухаживайте за растениями, не переливайте их, в земле также может развиваться грибок.

Если запах возвращается снова и снова, это не проблема очистителя, а проблема влажности. Без ее устранения все усилия напрасны.

Если виновата вентиляция

Плохая циркуляция воздуха — еще один «пахучий враг». Когда воздух застаивается, он накапливает влагу и бактерии.

Открывайте окна в сухую погоду.

Используйте вентиляторы.

Держите двери открытыми между комнатами.

Регулярно очищайте вентиляционные решетки.

Без движения воздуха запахи застаиваются, а влага оседает на поверхностях. Свежий воздух — самый простой дезодорант.

Когда пора звать специалистов

Если после всех усилий запах не исчезает, вызовите эксперта по проверке на плесень. Она может быть скрыта за стенами, под полом или в вентиляции. Видимая плесень — лишь верхушка айсберга. Профессиональное тестирование поможет найти не только место, но и причину проблемы. Иногда виной может быть трещина в фундаменте, скрытая течь или плохое дренажное покрытие.

Затхлый запах — это не просто «особенность подвала». Это сигнал, что в вашем доме что-то не так. Но благодаря нескольким проверенным шагам, от осушителя до очистителя воздуха, можно превратить даже самый темный подвал в свежее, безопасное и приятное пространство.