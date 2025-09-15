Как избежать опасности: 6 почвопокровных растений, которые не стоит выращивать и чем их заменить

Плющ / © Credits

Реклама

Но не все так радужно, ведь среди них есть виды, которые могут быстро выйти из-под контроля, вытеснить местную флору и превратиться в настоящие хлопоты. Издание Martha Stewart рассказало, что инвазионные растения не только вредят вашим клумбам, но и угрожают экосистеме. Они вытесняют полезные культуры, лишают опылителей и птиц разнообразной среды для жизни, а иногда даже вредят деревьям.

Английский плющ

Благодаря вечнозеленой листве он кажется привлекательным, но на самом деле это настоящий «захватчик». Его побеги быстро карабкаются по деревьям, лишают их света и утяжеляют ветви. В результате даже здоровое дерево может сломаться во время сильного ветра.

Чем заменить:

Реклама

Аюга (живучка ползучая) — образует красивый плотный ковер, любит тенистые места.

Дикий виноград — дает декоративные листья и ягоды, которые обожают птицы.

Лютик ползучий

Он настолько вынослив, что способен укореняться в любом месте, где касается земли. Результат — яркий, но неуправляемый зеленый «ковер», от которого трудно избавиться.

Чем заменить:

Фиалка душистая — нежный и ароматный цветок, который нравится бабочкам и создает красивые весенние акценты.

Барвинок малый

Инвазионный вид, способный душить другие растения и даже вредить деревьям. Распространяется не только под землей, но и благодаря птицам.

Чем заменить:

Реклама

Земляника лесная — декоративная, быстро разрастается, дает плоды, которые любят и люди, и птицы.

Веделия

Ее солнечные желтые цветки выглядят мило, но под ними скрывается агрессивное растение. Оно формирует плотный покров, который «душит» все вокруг, а избавиться от нее чрезвычайно трудно.

Чем заменить:

Декоративная лоза — имеет яркие листья разных оттенков, не слишком агрессивная и прекрасно смотрится в цветниках.

Барвинок

Его фиолетовые цветы давно стали символом весеннего сада. Но он очень быстро размножается вегетативно и даже маленький кусочек стебля может дать новое растение.

Чем заменить:

Реклама

Лириопа — имеет подобные декоративные цветы, но значительно легче контролируется в саду.

Жасмин азиатский (Asian Jasmine)

В некоторых садах он работает, но часто становится неуправляемым, побеги распространяются слишком быстро, особенно если пропустить обрезку.

Чем заменить:

Аспидистра — выносливое тенелюбивое растение с длинными листьями, которое создает элегантный фон и не «захватывает» пространство.

Важность избежания использования инвазионных почвопокровных растений

Они вытесняют местные виды, уменьшают биоразнообразие.

Могут повреждать деревья и другие декоративные растения.

Требуют огромных усилий для борьбы, часто безрезультатных.

Когда вы выбираете альтернативы, то не только украшаете свой сад, но и поддерживаете природный баланс.

Прежде чем покупать красивое почвопокровное растение, обязательно проверьте, не входит ли оно в список инвазионных в вашем регионе. А еще лучше, отдавайте предпочтение местным видам, которые адаптированы к климату, поддерживают опылителей и не создают проблем.