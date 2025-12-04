Как избежать ошибок когда покупаете праздничный декор: полезные советы

Как избежать ошибок когда покупаете праздничный декор / © Associated Press

Сначала покупаете одну яркую игрушку, потом другую и через несколько недель понимаете, что коробки с украшениями занимают полквартиры, а образ целостного праздничного интерьера разбит. Чтобы этого не произошло, рассказало издание Martha Stewart, а также обратило внимание на семь самых распространенных ошибок при покупке декора и как их избежать.

Покупка без плана и концепции. Люди часто поддаются очарованию ярких игрушек и мигающих гирлянд. Но перед походом в магазин стоит определиться со стилем праздника: классические красно-зеленые цвета, пастельная палитра или золото и серебро. Даже маленькие детали, такие как ленты или одинаковое покрытие металлических элементов, помогают создать гармоничный и завершенный образ. Инвентаризация собственного декора. Перед закупкой открыть свои коробки с прошлогодними украшениями — это важная обязанность. Отметьте то, что требует замены, что больше не нравится и какие вещи реально надо заменить. Это поможет избежать ненужных импульсивных закупок и сэкономит деньги. Чрезмерное количество «ярких» элементов. Большие статуэтки, гигантские банты или елочные шары действительно интересно выглядят самостоятельно, но слишком много таких акцентов «конкурируют» между собой. Лучше ограничиться одним или двумя элементами на комнату и дополнять их скромными деталями. Игнорирование масштаба и пропорций. Перед закупкой замеряйте места, где будут стоять украшения. Маленькие шарики теряются на высокой елке, а тонкие гирлянды будут пусто выглядеть на широком подоконнике или лестнице. Советуем брать рулетку с собой в магазин. Хранение. Большие венки или деликатные стеклянные игрушки занимают много места. Перед тем как купить, подумайте, где вы будете хранить декор в течение года и насколько удобно его упаковывать. Покупка по тренду, а не по долговечности. Трендовые украшения привлекательны, но часто уже через год имеют устаревший вид. Думайте о декоре как о гардеробе: основа — классика, а трендовые элементы можно добавлять в небольших количествах. Также можно искать интересные вещи в секондхендах, ведь там часто можно найти оригинальные и даже винтажные украшения. Ленты и гирлянды. Гирлянды и декоративные ленты часто становятся «последней закупкой» и поэтому бывают короткие или не подходят по цвету. На самом деле они «заполняют» пространство, делают елку и каминную полку завершенными. Советуем покупать их заранее, а лишние ленты можно использовать для упаковки подарков.

С небольшим планом и стратегическим подходом у вашего дома будет стильный, гармоничный и праздничный вид без лишнего хаоса и коробок, которые занимают место круглый год.