Как избежать ошибок в дизайне интерьера: 5 способов испортить акцентную стену

Как известно, никто так не мешает дизайнеру интерьеров, как будущие жильцы. Они наполняют идеальный интерьер безвкусными безделушками, напечатанными на принтере картинами и прочим мусором, переставляют мебель, везде раскладывают одеяла и коврики неподходящих расцветок. Но особенно сильно беспокоит дизайнеров порча акцентной стены.

Когда все сделано правильно, акцентные стены - поверхности, которые отличаются по цвету, фактуре или рисунку от остальных - могут добавить интерьеру массу положительных аспектов: яркий цвет, дополнительное измерение, уникальный визуальный дизайн. Однако, если что-то пойдет не так, они могут испортить всю схему дизайна.

Издание Good Housekeeping опросило дизайнеров интерьеров и назвало 5 самых распространенных способов испортить акцентную стену.

Неспособность прочитать комнату

Первый шаг в создании акцентной стены — это как следует ознакомиться с вашим пространством, чтобы быть уверенным во всех ваших будущих дизайнерских решениях. Уделите время изучению каждого аспекта комнаты — последнее, чего вы хотите, — это акцентировать не ту стену.

Дом подскажет вам, на чем сосредоточиться. Вы должны смотреть на архитектуру и на то, как будет использоваться акцентная стена. Определите общий дизайн пространства. Если не прочитать пространство, ваша акцентная стена будет выглядеть инородным телом в интерьере комнаты.

Неудачное исполнение

Акцентная стена / Фото: Credits

Независимо от того, насколько вы уверены в дизайне акцентной стены, нет ничего, что могло бы испортить это видение больше, чем плохая покраска.

Когда дело доходит до покраски, исполнение так же важно, как и намерение. Если вы не великий художник, наймите профессионала. Неважно, насколько креативна или красива ваша акцентная стена, нет ничего хуже неряшливых углов или неровностей окраски.

Это может показаться простым, но важность исполнения нельзя недооценивать. Любая небольшая ошибка в исполнении может отвлечь внимание от акцентной стены.

Пренебрежение текстурой

Акцентная стена / Фото: Credits

Когда мы думаем об акцентных стенах, первое, что приходит на ум, — это цвет. Хотя это тоже важная особенность, текстура и материал, используемые на поверхности акцентной стены, могут буквально изменить все ощущение дизайна. Кроме того, текстура добавляет новое измерение комнате.

Металлик, фольга, деревянный шпон и расписанные вручную панорамы — все это имеет свое место в создании уникальной идентичности, соответствующей целям пространства.

Неясная конечная цель

Прежде чем вы сможете реализовать свой дизайн, решите, что вы хотите, чтобы акцентная стена делала для вашего пространства. Вы хотите, чтобы акцентная стена была центром комнаты, или вы хотите, чтобы она выступала в качестве вспомогательного персонажа в разговоре с другими элементами дизайна в комнате - в любом случае лучше определиться, что называется, "на берегу".

Хотя может быть захватывающе обновлять пространство и акцентировать его забавными узорами и цветами, важно иметь в виду цель, чтобы направлять дизайн. Завершенный проект будет отличным способом избежать ошибок.

Декор

Акцентная стена / Фото: Credits

Хотя создание акцентной стены - это само по себе искусство, вплетение различных форм декора, таких как скульптуры, картины в рамах или другие декоративные элементы, добавит столь необходимый характер пространству.

Смелая акцентная стена с узорчатыми обоями или ярким цветом может быть сбалансирована другими произведениями искусства или декором, которые смешивают цвет со всем дизайном. Наоборот, приглушенная акцентная стена может позволить более смелое и красочное оформление. Взаимодействие между различными формами искусства, цветом и текстурой может творить волшебные вещи для акцентной стены. Не бойтесь экспериментировать с разными обоями, цветовыми схемами и произведениями искусства, чтобы создать многослойный шедевр.

Читайте также: