Как избежать пожаров и поражений током при использовании удлинителей

Все мы хоть раз сталкивались с проблемой, когда розетка далеко, а лампа или электроприбор требует питания. И здесь на помощь приходят удлинители. Удобно, быстро, но всегда ли безопасно, попробуем разобраться.

Как избежать пожаров и поражений током при использовании удлинителей

Издание Martha Stewart рассказало, что неправильное использование удлинителей может привести к пожарам, поражениям электротоком и повреждениям имущества.

Удлинители стали обыденным атрибутом современного дома, ими пользуются для настольных ламп, елочных гирлянд, вентиляторов и даже инструментов в гараже. Впрочем, их универсальность скрывает риски. Излишняя самоуверенность, поврежденные провода или неправильное подключение, и последствия могут быть серьезными, от перегрева и короткого замыкания до пожара.

Основные правила использования

Перед использованием

  • Осматривайте и заменяйте. Удлинители со временем изнашиваются, поэтому если вы заметили трещины или оголенные провода — сигнал к немедленной замене.

  • Проверяйте сертификаты.

  • Подбирайте правильное сечение провода. Для мощных приборов выбирайте более толстый кабель, это снижает риск перегрева.

  • Не снимайте заземляющий контакт, ведь он спасает от поражения током.

  • Большие приборы подключайте непосредственно в розетку. Холодильники, стиральные машины или кондиционеры не терпят удлинителей из-за высокого стартового тока.

Во время использования

  • Используйте кабели по назначению: легкие — для дома, уличные — для улицы.

  • Не кладите под ковры и двери, ведь это травмирует изоляцию и повышает риск перегрева.

  • Избегайте контакта с водой, потому что любая влага повышает опасность поражения током.

  • Не соединяйте удлинители между собой и не наматывайте плотно, тепло не отводится и повышается риск возгорания.

  • Не крепите гвоздями или степлером, используйте специальные клипсы или крючки.

  • Следите за температурой, если кабель нагревается, его следует немедленно отключить.

После использования

  • Вынимайте кабель правильно, тяните за вилку, а не за шнур.

  • Отключайте, когда не используется, ведь даже без подключенных приборов кабель может нагреваться.

  • Не делайте удлинитель постоянным решением, он всегда должен оставаться временным способом подключения.

Удлинитель — удобный помощник в повседневной жизни, но только тогда, когда пользуешься им разумно. Простое соблюдение правил поможет избежать перегрева, пожаров, поражений током и сохранения вашего дома и близких в безопасности. Помните, что комфорт и безопасность могут идти рядом, если не пренебрегать основными правилами.

