Как избежать пожаров и поражений током при использовании удлинителей / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что неправильное использование удлинителей может привести к пожарам, поражениям электротоком и повреждениям имущества.

Удлинители стали обыденным атрибутом современного дома, ими пользуются для настольных ламп, елочных гирлянд, вентиляторов и даже инструментов в гараже. Впрочем, их универсальность скрывает риски. Излишняя самоуверенность, поврежденные провода или неправильное подключение, и последствия могут быть серьезными, от перегрева и короткого замыкания до пожара.

Основные правила использования

Перед использованием

Осматривайте и заменяйте. Удлинители со временем изнашиваются, поэтому если вы заметили трещины или оголенные провода — сигнал к немедленной замене.

Проверяйте сертификаты.

Подбирайте правильное сечение провода. Для мощных приборов выбирайте более толстый кабель, это снижает риск перегрева.

Не снимайте заземляющий контакт, ведь он спасает от поражения током.

Большие приборы подключайте непосредственно в розетку. Холодильники, стиральные машины или кондиционеры не терпят удлинителей из-за высокого стартового тока.

Во время использования

Используйте кабели по назначению: легкие — для дома, уличные — для улицы.

Не кладите под ковры и двери, ведь это травмирует изоляцию и повышает риск перегрева.

Избегайте контакта с водой, потому что любая влага повышает опасность поражения током.

Не соединяйте удлинители между собой и не наматывайте плотно, тепло не отводится и повышается риск возгорания.

Не крепите гвоздями или степлером, используйте специальные клипсы или крючки.

Следите за температурой, если кабель нагревается, его следует немедленно отключить.

После использования

Вынимайте кабель правильно, тяните за вилку, а не за шнур.

Отключайте, когда не используется, ведь даже без подключенных приборов кабель может нагреваться.

Не делайте удлинитель постоянным решением, он всегда должен оставаться временным способом подключения.

Удлинитель — удобный помощник в повседневной жизни, но только тогда, когда пользуешься им разумно. Простое соблюдение правил поможет избежать перегрева, пожаров, поражений током и сохранения вашего дома и близких в безопасности. Помните, что комфорт и безопасность могут идти рядом, если не пренебрегать основными правилами.