Как изменить спальню, чтобы иметь лучший сон - полезные советы / © Credits

Издание RTÉ рассказало, что комфорт, температура, свет, звук, качество воздуха, мебель и порядок в комнате — вот основные факторы хорошего сна.

Многие из нас не могут изменить глобальные вещи: режим работы, семейную ситуацию или планировку съемной квартиры. Но небольшие коррективы могут существенно повлиять на сон.

Комфорт превыше всего

Одеяла для каждого. Если вы делите кровать с партнером, супер идея — два отдельных одеяла. Так каждый сможет выбрать свою температуру: легкое одеяло для себя и более теплое — для того, кто мерзнет.

Правильный матрас. Покупка матраса — ключевое, но процесс выбора может быть запутанным. Стоит не просто сидеть на нем в магазине, а ложиться так, как вы спите дома, например, на спине, на боку или на животе. Это помогает оценить комфорт на собственном опыте.

Воздух и освещение

Очистить воздух помогают увлажнители, очистители воздуха или комнатные растения. Растения не только украшают комнату, но и повышают влажность и улучшают микроклимат.

Умное освещение. Умная система освещения позволяет настроить свет отдельно для различных зон: подсветка возле гардероба, ночник или основной свет. Это помогает не беспокоить партнера и поддерживает естественный биоритм.

Пространство и порядок

Хранение без хаоса. Места для хранения, которые обычно остаются неиспользованными, можно применить для телефона или мелочей. Так вы создаете ощущение «святыни» в спальне и меньше отвлекаетесь.

Минимум шума. Настройте спальню так, чтобы ничего не мешало сну: звук, свет и даже телефон. Если полностью убрать гаджеты не получается, спрячьте их за кроватью или в ящике, чтобы не провоцировать прокрастинацию перед сном.

Хороший сон — это не фантастика. Маленькие изменения в вашей спальне способны превратить комнату в настоящий оазис отдыха. И даже если вы живете в маленькой съемной квартире, создать уютную спальню, где хочется спать, вполне реально.