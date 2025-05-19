Как извлечь пользу от шалфея: рассказывает садовник

Польза съедобных цветов шалфея / © Credits

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Несмотря на то, что шалфей имеет средиземноморское происхождение, сейчас он встречается в большинстве частей мира как в дикой, так и в культивируемой форме. Шалфей образует многолетний вечнозеленый куст со многими стеблями, которые со временем деревенеют.

Садовник Jamie Walton рассказал своим подписчикам о пользе цветов шалфея и зачем их выращивать.

Обычный куст шалфея цветет в середине или конце лета. Он образует кисти фиолетово-голубых соцветий, в то время как широкий выбор декоративной сальвии предлагает нежные цветы во всех оттенках, которые можно вообразить.

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Шалфей используется для производства эфирных масел и добавок. Считается, что шалфей оказывает противовоспалительное действие и облегчает респираторные, пищеварительные и менопаузные проблемы.

Попробуйте замочить свежие или высушенные листья шалфея в горячей воде, чтобы приготовить освежающий чай. Слегка горьковатый вкус указывает на его вязкие и антисептические свойства, которые делают его успокаивающим средством для полоскания горла при воспалении и естественным ополаскивателем для полости рта, для поддержания здоровья зубов.

На кухне листья шалфея часто добавляют к мясным и рыбным блюдам. Классические сочетания также включают шалфей, чеснок и белую фасоль.

Вкус листьев шалфея лучше высвобождается при легком нагревании в сливочном или оливковом масле. Цветы шалфея также съедобны, они прекрасно дополняют салат.

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Ее листья можно использовать в кулинарии, для приготовления растительного масла и даже связать и высушить, чтобы сохранить и использовать в течение зимы. Шалфей – одна из тех трав, которые нельзя есть сырыми, как многие другие травы. В сыром виде его вкус очень острый, поэтому его не следует добавлять в качестве гарнира к блюду. Однако цветы обладают нежным и сладковатым вкусом, который прекрасно украшает салаты или соусы. Цветы шалфея съедобны, имеют более тонкий вкус, чем листья, и придают приятный цвет любому блюду.

В кляре, жареные или в салате, вот немало способов насладиться цветами шалфея: творожные пасты, песто из цветов шалфея, желе из цветов шалфея, сахарные цветы, уксус с травами, садовые коктейли, цветочный чай, сироп из цветов шалфея.

Однако, как и в случае со многими продуктами, наилучшим является умеренное потребление. Шалфей содержит туйон и камфору, которые могут быть токсичными при употреблении в очень больших дозах. Женщинам рекомендуется избегать употребления шалфея во время беременности.

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