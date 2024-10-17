Как клонировать свой сад: 7 лучших многолетних растений, которые нужно разделить осенью

Эти многолетние растения делят осенью. Если все сделать правильно, уже весной можно будет насладиться новыми копиями любимых растений в других частях вашего сада.

Основной вегетационный период закончился, но осень — идеальное время, чтобы подвести итоги в саду и начать следующий год. Деление многолетних растений — важная садовая задача, которая позволяет вам бесплатно размножать ваши любимые растения, а также управлять размером растений и поддерживать их здоровье. Вы можете использовать свои новые растения для заполнения других участков сада или дарить их друзьям и родственникам.

Какие растения делить и как это правильно делать, рассказывает Gardening Know How.

Деление растений — несложный процесс, и он включает в себя выкапывание многолетних растений и разделение их на две или более частей. Эта практика не только позволяет вам создать больше растений, но и дает старым растениям заряд здоровья. Признаки того, что многолетним растениям пора делиться, — это меньшее количество или размер цветов, тонкий рост, тонкие или слабые стебли, которые нуждаются в подпорках, а также грибковые заболевания или гниение.

Помимо улучшения их производительности, рассмотрите возможность деления многолетних растений, когда вы хотите контролировать размер растения или участка, занимаемого растениями.

Некоторые растения следует делить весной, а другие осенью. Частота их деления зависит от вида и индивидуальных потребностей вашего сада, но обычно это происходит каждые два-три года.

Как делить многолетние растения

Лучше всего делить растение после цветения. Это позволяет им направить свою энергию на создание новых корней и листьев. У некоторых растений есть особые потребности при делении, но вот несколько хороших общих советов:

Делите растения, когда почва влажная. Если некоторое время не было дождя, увлажните почву перед делением.

По возможности дождитесь пасмурного, прохладного дня, чтобы разделить растения, чтобы уменьшить нагрузку на открытые корни.

Используйте садовую лопату или вилку, чтобы выкопать растения с корнями.

Осторожно поднимите растения и удалите почву и освободите корни, чтобы вы могли их четко видеть.

Разделите корни вручную, осторожно потянув их в стороны, или используйте острый нож.

Разделите растение так, чтобы у каждой части было хотя бы несколько побегов и много корней.

Пересаживайте поделенные растения как можно скорее. Держите корни влажными, пока не сможете их посадить.

Лучшие многолетники для деления осенью

Лучшие растения для деления осенью — те, которые цветут весной и летом. Разделяйте и пересаживайте как минимум за четыре-шесть недель до первых заморозков сезона, чтобы дать растениям время укорениться.

Аллиум

Аллиум / Фото: Credits

Аллиум — это простое, не требующее особого ухода многолетнее растение, которое производит большое впечатление. Родственник лука, декоративный аллиум, производит шары фиолетовых цветов на высоких, прочных стеблях.

Осень — лучшее время для деления аллиума, и это можно делать каждый год. Подождите, пока листва исчезнет, ​​чтобы выкопать растения. Отделите луковицы от соцветия и пересадите как можно скорее.

Ирис

Ирис / Фото: Credits

Разделяйте ирисы после того, как они отцветут, в конце лета или в начале осени. В это время ирисы находятся в состоянии покоя, что снижает риск корневой гнили во время деления и пересадки.

Обрежьте листья и выкопайте растения. Отделите мясистые корневища, которые по размеру и толщине как минимум с ваш большой палец. Каждая часть также должна иметь по крайней мере три веера листьев.

Лилии

Лилии

Лилии можно делить весной или осенью. Они растут из луковиц, которые размножаются в почве по мере роста растений. Когда будете готовы разделить лилии, выньте их из земли и отделите пучок луковиц.

Сразу же пересадите луковицы, но имейте в виду, что если они слишком маленькие, они могут не цвести в течение двух или трех лет.

Вероника

Вероника — многолетнее растение, которое может быть почвопокровным или более вертикальным растением с высокими цветоносами.

Делите веронику каждые несколько лет осенью. Вы можете делить почвопокровные растения чаще, если пытаетесь заполнить пространство. После того, как вы выкопали растения, используйте острую лопату или нож, чтобы разделить корни.

Флокс

Ранняя осень — идеальное время для разделения флокса, который цветет красивыми розовыми цветами все лето.

Используйте острый нож, чтобы разделить корневой ком на части. Каждая часть должна иметь два или три побега и здоровую часть корневой системы. Немедленно пересаживайте и используйте слой мульчи, чтобы защитить саженцы от вспучивания почвы.

Кровоточащее сердце

Кровоточащее сердце / Фото: Credits

Кровоточащее сердце — небольшой, теневыносливый кустарник, известный своими цветками в форме сердца. Они цветут весной, поэтому осень — хорошее время для размножения любящего сердца делением. Летняя жара может быть слишком стрессовой для новых саженцев.

Выньте корни и используйте острую лопату или нож, чтобы разрезать их. Корни хрупкие, поэтому будьте осторожны и разделяйте кровоточащее сердце только раз в пять лет или по мере необходимости.

Пион

Пионы

Если пионы здоровы, они цветут большими цветами розовых и белых оттенков. Растения не любят, когда их беспокоят или выкапывают, поэтому вам не придется делить пионы слишком часто, чтобы они были счастливы и здоровы.

Если возможно, оставьте их на месте на десять лет, прежде чем делить ранней осенью. Используйте острый, чистый нож, чтобы обрезать корни пиона. Избегайте слишком глубокой посадки при пересадке, иначе они могут не зацвести.

Читайте также: