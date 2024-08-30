Как кофе поможет уничтожить вредителей в вашем саду

Простой лайфхак поможет вам избавиться от слизней и улиток в саду с помощью обычного кофе.

Издание Эхpress рассказало об интересном садоводческом лайфхаке, чтобы навсегда прогнать двух вредителей из вашего сада. У этих скользких злоумышленников дурная слава, ведь они поедают молодые растения и оставляют на их листьях дыры. Уничтожают красоту и здоровье сада и заставляют садоводов нервничать.

Для того чтобы уберечь листья растений от этих обжор, используйте кофейный жмых. Если вы сделаете вокруг растения кольцо из кофе или яичной скорлупы, им это совсем не понравится.

Поскольку улитки передвигаются ползая, любые вещества, которые раздражают их нежное тело, такие как кофейная гуща, яичная скорлупа, древесная зола, песок или кора, могут стать сдерживающим фактором. Этот метод создает барьер, который улитки и слизни неохотно пересекают.

Улитки очень любят молодые растения, особенно весной. Они становятся активнее, когда солнце садится, особенно в теплых и влажных условиях. Однако обычно они прячутся в прохладных и темных местах, когда температура повышается. Это делает их менее заметными в жаркую погоду.

Некоторые садоводы предпочитают использовать именно такие альтернативные методы отпугивания вредителей. Другие же выбирают посадку растений, которые отпугивают улиток. Это такие растения, как лук, мята, наперстянка и герань. Они могут защитить другие уязвимые культуры.

С помощью простых и экологически чистых методов вы можете попрощаться с вредителями и наслаждаться красивой и цветущей грядкой.

Читайте также: