Как кормить животных со светлой шерстью: советы от ветеринара

Уход за белоснежными пушистиками требует особого внимания. Это касается и рациона животного, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Поскольку на изменение цвета шерсти чаще всего влияют дрожжевые грибки Malassezia, аллергии и кожные заболевания, вначале важно исключить эти факторы.

Что касается рациона, то существует несколько важных моментов, о которых вы должны знать:

1. Выбирайте правильную миску: через неглубокую широкую миску шерсть у рта значительно намокает, из-за чего создается дополнительная среда размножения бактерий. После кормления и питья протирайте мордочку любимца.

2. У большинства кормов для белых животных отсутствует или максимально уменьшено количество аллергенов: говядина, курица, зерновые.

3. Самым распространенным мифом является то, что свекольные волокна и жем способны делать светлую шерсть рыжей. Свекла может изменить цвет шерсти, только если у вашего животного на нее аллергия.

4. Морковь – один из самых любимых овощей животных. Но советую контролировать ее количество в рационе, ведь каротин достаточно сильный пигмент.

5. Водоросли – природный источник йода и микроэлементов, но они способны придавать шерсти желтую окраску.

6. Кроме йода, важно контролировать содержание меди и марганца.

7. Следует контролировать количество белка, отличным вариантом является лосось, белая рыба, индейка, ягнятина.

8. Пища не должна содержать искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов.

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