Кошки могут иметь репутацию отстраненных, но они могут быть глубоко привязаны к своим людям — и эксперты говорят, что они могут предложить что-то более мощное, чем преданность.

Вы, пожалуй, сами это заметили, если проводите качественное время с котом, вы чувствуете себя менее напряженными, более расслабленными и вообще чувствуете себя лучше. На самом деле независимо от того, регулярно ли вы боретесь с беспокойством или просто сейчас вам плохо, кот может быть отличным источником социальной поддержки.

Почему это происходит, рассказали Good Housekeeping.

Кошки помогают нам справиться

Недавний опрос о домашних животных и психическом здоровье показал, что 84% владельцев домашних животных сообщили, что их питомцы положительно влияют на их психическое здоровье. Для двух третей опроса предлагаемые домашние животные были ключевыми для положительного мышления. Говард Лю, доктор медицинских наук, взрослый и детский психиатр говорит, что кошачье общество может быть особенно полезным и значимым для людей, борющихся с тревогой, депрессией и аутизмом, а также людей, имеющих историю травмы.

Конечно, кошки – это не волшебная таблетка, говорит доктор Лю, но каждый человек и каждый кот уникальны, поэтому домашний питомец не является гарантией лучшего психического здоровья. Однако люди с хроническими психическими расстройствами часто считают времяпрепровождение со своими котами стратегией преодоления, когда они грустны, тревожны или напуганы.

Как кошки помогают сохранить наше психическое здоровье / Фото: Credits

Сила прикосновений

Это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, но просто пару дружеских поглаживаний вашей кошки может настроить вас на покой. Поглаживание кошачьей шерсти может снизить ваше давление и помочь вам чувствовать себя лучше, поскольку снижает уровень гормона стресса кортизола и увеличивает выработку в организме гормона хорошего самочувствия окситоцина. Доктор Лю объясняет, что поглаживание кошек и кошачья компания могут быть особенно полезны для тех, кто переживает трудные времена. Мы живем в мире, где люди становятся все более одинокими и изолированными, говорит он. К счастью, коты могут предложить общество и чувство собственности.

Как кошки помогают сохранить наше психическое здоровье / Фото: Credits

Создание привычки

Если ваше психическое здоровье подводит, вам может показаться сложным даже встать с постели, принять душ, приготовить еду и справиться с другими аспектами повседневной жизни. Но коты придерживаются расписания, и вам тоже придется это делать, если у вас есть пушистый друг. Кот напомнит вам, когда пора есть и когда он хочет внимания. Игра с котом может улучшить ваше настроение и помочь отвлечься от вещей, которые могут оказать негативное влияние на ваше психическое здоровье. А потребность вашей кошки может помочь вам чувствовать себя менее одинокими и ободрить вас пережить трудный день.

Мы знаем, что одиночество является реальным фактором риска для физического и психического здоровья. Наличие кота может помочь людям ощутить связь и дает им распорядок дня, который может быть полезен как для человека, так и для его питомца, утверждает доктор Лю. Наличие кота, конечно, не заменит посещение терапии или поиска другой психиатрической помощи, но общение с котом может быть важной частью общего плана охраны психического здоровья и системы поддержки.

Бонус: скорее всего, кот тоже будет чувствовать себя счастливее!

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