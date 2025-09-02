Как лечить грибок на газоне, прежде чем он испортит траву

Осенний сад / © Credits

Грибок появляется внезапно, оставляет на траве белые, желтые или бурые пятна и если вовремя не принять меры, может полностью уничтожить вашу зелень. А восстановить газон стоит немало — как денег, так и времени. К счастью, существуют безопасные и эффективные способы лечения грибка, которые помогут спасти газон и не допустить повторной проблемы, о них рассказало издание Martha Stewart.

Как распознать грибок на газоне

Существует много разновидностей грибковых заболеваний, которые поражают газоны. Самые распространенные:

Небольшие круглые бурые участки на траве, которые разбросаны хаотично.

Заметные розовые или красные волокна на кончиках травинок.

Серые отметины на листьях, которые могут быстро распространяться.

Признаки грибка часто похожи на последствия недостатка питательных веществ или неправильного полива, поэтому внимательное наблюдение — ключ к своевременной диагностике.

Чем лечить грибок на газоне

Хорошая новость, вам не обязательно сразу покупать агрессивные химикаты. Есть проверенные натуральные средства, которые можно применить дома:

Масло нима — природный антисептик, который эффективно уничтожает грибок.

Пищевая сода — растворите 1 ст. л соды и 1 ст. л растительного масла в 4 л воды и обработайте пораженные участки.

Уксус — смешайте в пропорции 1:2 с водой и распылите на траву.

Важно понимать, что природные методы действуют постепенно, поэтому результат появится не сразу. После лечения газон требует восстановления, регулярного полива, внесения биостимуляторов, например, экстракта морских водорослей или гуминовых кислот, и подкормки.

Как предотвратить появление грибка

Профилактика — всегда лучше лечения. Вот несколько простых правил:

Правильное кошение. Никогда не срезайте более трети длины травинки. Обязательно используйте острые ножи газонокосилки, чтобы избежать «рваных» срезов.

Режим полива. Поливайте газон утром, чтобы влага успела испариться в течение дня. Ночной полив создает условия для развития грибка. Оптимально — 1-2 раза в неделю, но обильно.

Качественные семена. Каждый год подсевайте газон устойчивыми к болезням сортами, это поможет укрепить травяной покров.

Регулировка тени. Если возле газона растут большие деревья, подрежьте ветки, чтобы трава получала больше солнца и меньше накапливала влаги.

Аэрация и удаление отмершей травы. Если у газона «губчатая» структура под ногами, его нужно проредить, иначе он станет рассадником грибков.

Когда обращаться к профессионалам

Если грибок распространяется слишком быстро и занимает большую площадь, стоит проконсультироваться со специалистами по уходу за газонами. Они подберут безопасные фунгициды, проведут аэрацию или подкормку, чтобы газон быстрее восстановился.

Грибок на газоне — проблема неприятная, но вполне решаемая. Правильный уход, своевременная профилактика и использование натуральных средств помогут сохранить вашу траву зеленой, здоровой и роскошной на протяжении всего сезона.