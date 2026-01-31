ТСН в социальных сетях

Как легко и быстро избавиться от пригоревшего жира на решетках из духовки

Уборка духовки — одна из самых сложных и самых скучных домашних задач. Даже если вы стараетесь избегать грязных ситуаций во время готовки, жирные, подгоревшие решетки всегда остаются проблемой. Но есть хитрость, которая вас удивит.

Издание Real Simple рассказало, что для очистки можно использовать сухие салфетки для сушилки белья. Те самые, которые обычно кладем в стиральную машину. И в результате, решетки становятся чистыми и блестящими без всякого агрессивного химического состава.

Ключевые ингредиенты

  • горячая вода

  • моющее средство для посуды

  • старое полотенце

  • 5-10 салфеток для сушилки

Полотенце помогает избежать царапин и поглощает часть жира, которая растворяется. Салфетки содержат вещества, которые расщепляют жир, а их мягкая текстура облегчает удаление остатков.

Что делать

  1. Постелите полотенце в ванну или большую емкость и положите на него решетки.

  2. Налейте горячую воду так, чтобы она полностью покрывала решетки.

  3. Добавьте ¼-⅓ чашки моющего средства для посуды и перемешайте.

  4. Разбросайте 5-10 салфеток для сушилки по воде.

  5. Оставьте на ночь или минимум 4-6 часов.

  6. Слейте воду, а салфетками оботрите решетки — жир уйдет почти без усилий.

Активные вещества в салфетках проникают сквозь слои жира, расщепляют его, а текстура салфетки действует как мягкий скребок.

Альтернативы и предостережения

Метод с салфетками эффективен, но требует времени. Многие советуют пасту из пищевой соды: толстый слой нанести на решетки на 2-3 часа, после чего жир легко смывается. Преимущество — дешевле и без остатков химии.

Также можно использовать коммерческие средства для удаления жира и щетки, которые справляются менее чем за 20 мин, если нужно срочно все почистить.

Несмотря на то что уборка духовки редко считается приятным делом, эта простая хитрость с салфетками для сушилки может сделать задачу более легкой и даже чуточку увлекательной.

