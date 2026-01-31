Как легко и быстро избавиться от пригоревшего жира на решетках из духовки / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что для очистки можно использовать сухие салфетки для сушилки белья. Те самые, которые обычно кладем в стиральную машину. И в результате, решетки становятся чистыми и блестящими без всякого агрессивного химического состава.

Ключевые ингредиенты

горячая вода

моющее средство для посуды

старое полотенце

5-10 салфеток для сушилки

Полотенце помогает избежать царапин и поглощает часть жира, которая растворяется. Салфетки содержат вещества, которые расщепляют жир, а их мягкая текстура облегчает удаление остатков.

Что делать

Постелите полотенце в ванну или большую емкость и положите на него решетки. Налейте горячую воду так, чтобы она полностью покрывала решетки. Добавьте ¼-⅓ чашки моющего средства для посуды и перемешайте. Разбросайте 5-10 салфеток для сушилки по воде. Оставьте на ночь или минимум 4-6 часов. Слейте воду, а салфетками оботрите решетки — жир уйдет почти без усилий.

Активные вещества в салфетках проникают сквозь слои жира, расщепляют его, а текстура салфетки действует как мягкий скребок.

Альтернативы и предостережения

Метод с салфетками эффективен, но требует времени. Многие советуют пасту из пищевой соды: толстый слой нанести на решетки на 2-3 часа, после чего жир легко смывается. Преимущество — дешевле и без остатков химии.

Также можно использовать коммерческие средства для удаления жира и щетки, которые справляются менее чем за 20 мин, если нужно срочно все почистить.

Несмотря на то что уборка духовки редко считается приятным делом, эта простая хитрость с салфетками для сушилки может сделать задачу более легкой и даже чуточку увлекательной.